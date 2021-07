Få en EM-spiller for en slik – der er rabat denne sommer. Helt nøjagtig lige her og nu i juli.

Sådan kunne en salgstale sagtens lyde på den danske transferbazar.

B.T. kan afsløre, at FC Københavns stjernespiller Nicolai Boilesen har en helt særlig klausul i sin kontrakt, der gør, at klubben kan blive tvunget til at sælge ham inden for de kommende uger.

Ifølge B.T.s oplysninger er landsholdsspilleren en eftertragtet herre hos italienske og franske klubber lige under toppen af Serie A og Ligue 1, og skulle en klub ønske at slå til, kan den her og nu få ham for noget under 2,5 millioner euro – det svarer til cirka 18 millioner kroner.

Nicolai Boilsen fik spilletid ved EM mod Tjekkiet på sin gamle hjemmebane Amsterdam Arena. Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Nicolai Boilsen fik spilletid ved EM mod Tjekkiet på sin gamle hjemmebane Amsterdam Arena. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Derefter udløber klausulen ifølge B.T.s oplysninger, og så vil det være sportsdirektør Peter ‘PC’ Christiansen, som bestemmer prisen frem til sommeren 2023, hvor Nicolai Boilesen har kontraktudløb med den danske storklub.

Samtidig fortæller B.T.s kilder, at FC København gerne vil forlænge kontrakten med sin 29-årige profil, der kom til hovedstaden i sommeren 2016 og siden har fået en vigtig rolle både på og uden for banen.

Nicolai Boilesen har ofte udtrykt, at han nyder tilværelsen i FC København, men udlandet trækker i landsholdsspilleren efter en EM-slutrunde med og mod de allerbedste spillere.

Nu kan han igen få chancen uden for Danmarks grænser allerede i denne måned – om FC København vil det eller ej. Om få uger udløber tilbuddet.