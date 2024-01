FC København mener det alvorligt og har igen sat en høj barre for, hvad der kan lade sig gøre at hente til Superligaen.

B.T. kan afsløre, at de danske mestre henter Scott McKenna fra Premier League. Kun detaljer mangler, før midterforsvareren med de samme karakteristika som David Khocholava er ny FCK-spiller på en lejeaftale.

Den 27-årige Nottingham Forest-spiller har en værdi af hele 10 millioner euro, 75 millioner kroner, på Transfermarkt, og det er sågar med blot et halvt år tilbage af kontrakten i Nottingham Forest. Derefter skal FC København og spilleren finde ud af, hvad der så skal ske.

Scott McKenna spillede senest i Parken i September, og han er altså en mand, man kan slå sig på. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Scott McKenna spillede senest i Parken i September, og han er altså en mand, man kan slå sig på. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Scott McKenna er fast landsholdsspiller for Skotland, som på det seneste igen har fået vind under kilten.

På cv’et kan han notere 30 landskampe og to mål, mens det i Nottingham Forest har haltet mere med at få spilletid på det seneste.

Midtstopperen kom til Nottingham Forest i 2020, da Premier League-klubben købte ham fri for cirka 25 millioner kroner.

Nu skal han tackle igennem for FC København, der i forsvaret har brug for flere strenge at spille på, eftersom David Khocholava og Nicolai Boilesens skadessituationer tvinger klubben på markedet.

Og når man er det, så kan man lige så godt hente fra øverste hylde - Premier League. En skotsk bulldozer er kommet til Danmark.