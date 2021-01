FC København fortsætter oprydningen. Denne gang er det i spillertruppen.

B.T. kan afsløre, at klubben har solgt den islandske profil og kultfiguren Ragnar Sigurdsson til ukrainske Rukh Lviv.

Den islandske midterforsvarer kom første gang til FC København i 2014 og blev en så stor profil for klubben, at han et par sæsoner senere blev solgt af daværende sportsdirektør for københavnerne, Carsten V. Jensen, for 37,5 millioner kroner.

Dengang hed destinationen også Østeuropa og Krasnodar fra Rusland, hvor islændingens kone kommer fra.

Siden pendlede han mellem Rusland og Premier League, inden Ståle Solbakken i januar sidste år hentede ham tilbage til hovedstaden og klubben i Danmark, som han har så stærke følelser for.

Hans kærlighed til fansene er så stor, at han har fået foreviget båndet med en tatovering.

Fansene havde det da også som et stort ønske i sommer, at klubben skulle forlænge med Ragnar Sigurdsson og Dame N'Doye, da de kom i Parken med et banner med beskeden, og kort efter skrev Ståle Solbakken under på en ny kontrakt med midterforsvareren gældende for hele denne sæson.

Den 34-årige spiller har dog ikke været nogen udpræget succes på banen efter sin retur til FC København og også været ramt af en del skader, så det blev kun til ni kampe i hele 2020.

Nu har klubben så solgt ham igen, denne gang til Rukh Lviv, der er oprykkerklub i Ukraine og kæmper for at undgå nedrykning.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra FC København.