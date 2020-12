Lørdag bragte han sit mandskab på vinderkurs mod Vejle, og nu har han så scoret sig en ny kontrakt.

B.T. kan afsløre, at de danske mestre FC Midtjylland noget overraskende har sikret en ny aftale med en af klubbens allervigtigste spillere i anfører og landsholdsspiller, Erik Sviatchenko, så den nye kontrakt strækker sig frem til sommeren 2024.

Forlængelsen er kommet i stand efter en sommer og et efterår, hvor der har været en masse snak om et nyt udlandseventyr, og hvor udlandet har rykket hårdt i årets Superliga-profil fra sidste sæson.

I de sidste dage af transfervinduet forsøgte den tyrkiske storklub Trabzonspor sig med op til flere bud i forsøget på at friste FC Midtjylland og forvarskæmpen, og ifølge B.T.s oplysninger kom tyrkerne op med 18,5 millioner kroner for at hente den 29-årige profil, men Midtjylland afviste tilnærmelserne.

Erik Sviatchenko forlænger kontrakten i Midtjylland. Foto: Henning Bagger Vis mere Erik Sviatchenko forlænger kontrakten i Midtjylland. Foto: Henning Bagger

Det betød dog intet for kærligheden mellem de to parter.

For siden har Erik Sviatchenko været med til at spille sin klub ind i gruppespillet i Champions League, og succesen på banen gjorde også, at han efter 4,5 års fravær igen blev en del af landsholdet, da det senest var samlet efter en masse corona-afbud.

Og nu har parterne så valgt at binde hinanden i yderligere to år, kan B.T. fortælle, da den tidligere kontrakt stod til at udløbe i sommeren 2022.

Erik Sviatchenko har bortset fra et toårigt ophold hos skotske Celtic spillet hele sin seniorkarriere i FC Midtjylland.