Emil Berggreen er tilbage i Superligaen.

B.T. kan afsløre, at den tidligere Hobro-spiller er skiftet til Sønderjyske.

Ifølge B.T.s oplysninger har han skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2023.

Emil Berggreen fik sit helt store gennembrud i Danmark i 2014 og har siden spillet i udlandet.

Det var tyske Eintracht Braunschweig, der købte ham i den nordjyske klub og blev den høje angribers første klub uden for landets grænser, og her imponerede Berggreen så meget, at Mainz hentede ham.

I Mainz gik det i begyndelsen godt med fire mål og to assister i Berggreens første 14 kampe, og han fik en masse ros, men så løb han ind i en svær skade, der gjorde, at han ikke kom tilbage på det ønskede niveau. Siden har danskeren været i klubber som Twente og Greuther Fürth.

I de seneste par uger har en kontraktløs Emil Berggreen trænet med i FC Midtjylland og vist sig godt frem, men guldbejlerne hentede en anden angriber i Vagner Love.

Og så måtte Emil Berggreen søge lykken et andet sted. Det er i Haderslev.