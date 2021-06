Dramaet fortsætter i Sønderjyske, der ikke blot står uden en sportsdirektør og cheftræner, men nu også mister en anden vigtig medarbejder i Niels Lodberg.

B.T. kan afsløre, at den skattede assistenttræner har sagt sit job op i klubben.

Niels Lodberg kan ifølge B.T.s oplysninger simpelthen ikke længere se sig selv i klubben med den begrundelse, at den amerikanske ejer, familien Platek, har kontrollen og afgiver meget lidt af styringen til fagligheden i Sønderjyske. Lodberg er bekymret for den fremtidige udvikling, og han ønsker ikke at være en del af den.

Dråben var ifølge B.T.s oplysninger, at cheftræner Glen Riddersholm kort efter sidste kamp i den forgangne sæson blev fyret trods en periode, hvor klubben i forvejen var rystet med den store sag om sportschef Hans Jørgen Haysens afsked, men alligevel kun var to point fra topplaceringen i kvalifikationsspillet og også sikrede sig en plads i pokalfinalen.

Niels Lodberg har også båret anførerbindet for klubben, han nu forlader. Foto: Claus Fisker Vis mere Niels Lodberg har også båret anførerbindet for klubben, han nu forlader. Foto: Claus Fisker

Dengang havde Niels Lodberg allerede besluttet sig for at gå, men kærligheden til klubben, han tidligere spillede i og været assistenttræner for siden 2017, gjorde, at han lige tyggede en ekstra gang på tingene i de efterfølgende uger.

Konklusionen blev den samme.

Den 40-årige Niels Lodberg kunne ikke se sig selv i Superliga-klubben længere, og nu har han smidt opsigelsen.

Niels Lodberg havde kontrakt med Sønderjyske i en sæson mere.