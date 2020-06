De danske stadioner kan snart blive fyldt endnu mere op end de 500 personer.

Partierne på Christiansborg er blevet enige om en aftale, hvor tre kampe bliver udvalgt som test.

B.T. kan afsløre, at det meget imødesete københavner-derby mellem Brøndby og FC København i 29. runde er under kraftig overvejelse.

Hvis ikke det opgør får lov at blive overværet af flere end 500 tilskuere, bliver det kampen mellem FC Midtjylland og AGF. Begge kampe spilles 21. juni.

Derudover er det enten kampen mellem AaB og FC Nordsjælland eller AC Horsens mod Randers, der får flere end 500 på lægterne. De kampe spilles 20. juni.

Endelig er det helt sikkert, at kampen 22. juni mellem Lyngby og OB bliver en test for at se, om det er forsvarligt at lukke flere end 500 fans ind fremadrettet.

B.T. kan samtidig afsløre, hvorfor derbyet mellem Brøndby og FC København er udset som forsøgskanin.

1. at det ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv er en kamp det højeste stemningsniveau.

2. at der ud fra et sundhedsperspektiv er tale om et relativt højt, lokalt smittetryk.

3. at Brøndby Stadion er et stort og moderne stadion.

Derimod overvejes AGF mod FC Midtjylland samme dag af disse grunde og kan være med til at slå derbyet i København af tegnebrættet.