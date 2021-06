Brøndby-spilleren Lasse Vigens fremtid er stadig usikker, men han mangler ikke muligheder.

Den 26-årige midtbanespiller har kontraktudløb i Brøndby denne sommer, og endnu er han ikke nået til enighed med de danske mestre om en forlængelse. Til gengæld er Lasse Vigen begyndt at se sig alvorligt om efter andre muligheder.

Lasse Vigen har ifølge B.T.s oplysninger været på besøg i den belgiske klub Zulte Waregem, og han er belgiernes absolutte førsteprioritet i dette transfervindue.

Sidste sæsons nummer 10 i Belgien håber meget kraftigt på, at de kan overtale danskeren til en aftale, men endnu er det usikkert, om det ender sådan.

Midtbanemanden har endnu ikke truffet sin beslutning om, hvor han ønsker at fortsætte sin karriere efter en sæson med 27 Superliga-kampe og fire mål - det ene i den helt afgørende guldgivende sejr over FC Nordsjælland i sæsonens sidste kamp.

Kontrakten med Brøndby er endnu ikke forlænget efter en fire-årig periode med op- og nedture. Derfor lurer andre klubber også på spilleren med den fine U21-landsholdskarriere og cv'et med Fulham.

Zulte Waregem er ekstremt opsatte på at overtale Lasse Vigen til at tage den samme vej som blandt andre Lukas Lerager tog i 2016. Her skiftede Lerager fra Viborg til netop Zulte Waregem, og det sendte ham senere videre på større eventyr i Bordeaux og Genoa.

Lasse Vigens besøg i klubben giver belgierne en tro på, at det kan lade sig gøre at overbevise danskeren, men ifølge B.T.s oplysninger føler Zulte Waregem-toppen sig endnu ikke sikre på, om de kan vinde kampen om danskerens gunst.

Det ændrer dog ikke på, at det er klubbens absolutte topprioritet.