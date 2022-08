Lyt til artiklen

Brøndby har smidt alle jetonerne på rød.

Den hårdt ramte vestegnsklub har budt hele tre millioner euro - 22,5 millioner kroner - for Silkeborgs offensive festfyrværkeri Nicolai Vallys. Og det har været nok til at vriste ham fri fra midtjydernes kløer.

Vallys er nu på vej til Brøndby for at gennemgå lægetjek og forhandle de personlige vilkår inden kontraktunderskrivelse.

Det kan B.T. afsløre.

En transfersum af den størrelse har Brøndby hidtil aldrig betalt for en spiller.

Tirsdag kunne bold.dk fortælle, at dialogen mellem klubberne var intensiveret, og at Vallys, der tidligere har flirtet kraftigt med FCK, skulle have ændret mening i forhold til en fremtid i gult og blåt. Nu er der gevinst på det røde felt.

Vallys fik alle til at lette på hatten i sidste sæson, hvor han scorede 11 gange og lagde op til 12 mål, mens Silkeborg henrykkede det danske fodboldpublikum.

I denne sæson er han startet stærkt og har to mål og tre assists på kontoen.

Det er den slags, der lokker på vestegnen, hvor offensiven har lidt markant.

Nu er Brøndby gået ud over deres tidligere formåen og har kastet alle kræfter ind for at hente Silkeborg 25-årige juvel.