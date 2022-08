Lyt til artiklen

Brøndby har besluttet sig.

Viborgs store profil Christian Sørensen skal til Brøndby, hvis det står til fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

B.T. kan afsløre, at Brøndby nu har henvendt sig til den jyske klub for at få venstrebacken rykket til den københavnske Vestegn.

»Der er officiel interesse på Christian, og det er det, vi forholder os til,« siger Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, på spørgsmålet om Brøndbys forsøg på at købe Christian Sørensen.

»Men det er ikke noget, jeg bruger krudt på nu og her, for vi står foran den vigtigste kamp i klubbens historie, så jeg bruger ikke et sekund på det. Det ville heller ikke være fair over for Christian. Han skal have sit hoved det rigtige sted lige nu,« forklarer Jesper Fredberg på dagen, hvor Viborg netop står over for en kæmpe udfordring.

Torsdag aften gælder det nemlig et utroligt vigtigt opgør mod Premier League-holdet West Ham i kampen om at komme i Conference League-gruppespillet.

En turnering, hvor pengene kan blive rigtig store for Viborg, der dermed ikke nødvendigvis vil slippe Christian Sørensen.

Den 30-årige spiller har to år tilbage af kontrakten i den jyske klub og er i flyvende form med to mål og tre assister i de første fem Superliga-kampe.

Samtidig er Brøndbys Blas Riveros netop blevet meldt skadet frem til oktober. Som B.T. tidligere har fortalt, har klubben også en dialog med Riza Durmisi om en retur til barndomsklubben, men nu rykker de blågule på Christian Sørensen med små to uger tilbage af transfervinduet.