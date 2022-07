Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Brøndby kan stå foran sit andet salg af en højre wingback denne sommer, efter Andreas Bruus allerede er solgt.

B.T. kan afsløre, at den svenske klub Helsingborg jagter Jens Martin Gammelby og vil forsøge at hente ham i det her transfervindue. Klubberne er i dialog.

Den 27-årige Brøndby-spiller er udlejet til polske Miedz Legnica året ud, men Brøndby har den option, at klubben kan kalde ham tilbage nu, og derfor kan salget lade sig gøre.

Det kræver dog først, at Helsingborg lægger et bud på Jens Martin Gammelby, der er startet godt i den nye sæson i Polen og var assistmageren ved 1-1-målet i den første kamp på udebane mod Radomiak Radom.

Hvis Brøndby skal have en fornuftig pris for spilleren, der næppe har en fremtid i klubben, er nu et godt tidspunkt at sælge på, da der er et år tilbage af kontrakten.

Samtidig ligger svenskerne 16 runder inde i sæsonen på tredjesidste-pladsen i Allsvenskan med kun 10 point og risikerer nedrykning.

Der er derfor et stort behov for forstærkninger af truppen, og klubben har altså udset sig Jens Martin Gammelby som en dem, der kan få vendt de dårlige resultater.

Jens Martin Gammelby kom efter et stort Superliga-gennembrud til Brøndby i sommeren 2018 for 11 millioner kroner, og den pris afspejlede, at han skulle være en profil på Vestegnen.

Siden har han foruden lejemålet i Polen også været på visit i Lyngby, og nu kan Brøndby sælge ham permanent, hvis Helsingborg gør alvor af interessen.