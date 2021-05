Knapt er guldet hjemme, før Brøndby er på udkig efter forstærkninger.

B.T. kan afsløre, at Superligaens guldvindere er i dialog med AGF-profilen Kevin Diks.

Hollænderen har haft en virkelig god sæson, og der er ingen tvivl om, at AGF vil gå langt for at beholde lejesvenden fra Fiorentina, som ikke virker synderligt interesseret i at beholde højrebacken i fremtiden.

Italienerne har Kevin Diks på kontrakt i et år endnu og har ad to omgange udlejet ham til den aarhusianske klub med et års lejemål hver gang.

Men det kapitel virker til at være slut fra på fredag, når AGF har spillet sin sidste kamp i sæsonen mod AaB i Europa League-play off-kampen på Ceres Park.

Ifølge B.T.s kilder ønsker den 24 årige spiller at komme til en større adresse, og derfor ser han positivt på Brøndbys henvendelse.

Kevin Diks har i denne sæson vist sig særdeles godt frem i Superligaen, og da AGF senest var på besøg på Brøndby Stadion spillede han en formidal kamp på en uvant plads på midtbanen, hvor B.T. også havde ham som kampens bedste spiller. I en kamp, hvor han også scorede.

Kevin Diks har i det hele taget været i stor målform i mesterskabsslutspillet med fem mål i otte kampe. I hele sæsonen er det blevet til 24 Superliga-kampe og syv sæsonscoringer fra den målfarlige højreback.

Det har gjort ham til en særdeles eftertragtet herre hos de danske mestre.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.