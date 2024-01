Brøndby har købt Jordi Vanlerberghe.

Det kan B.T. afsløre.

Det belgiske medie Het Laatste Nieuws skrev i sidste uge, at en handel var tæt på, og nu kan B.T. afsløre, at transferen er blevet en realitet, hvorfor det er et spørgsmål om kort tid, før det er offentliggjort.

Den 27-årige belgier kommer til Superliga-klubben fra Mechelen for 600.000 euro, 4,5 millioner kroner.

Jordi Vanlerberghe skal spille for Brøndby. Foto: Jasper Jacobs/AFP/Ritzau Scanpix

Jordi Vanlerberghe havde kontraktudløb til sommer, og derfor koster han ikke noget voldsomt beløb for Brøndby.

Han kan både spille i midterforsvaret og på den defensive midtbane.

Og der er masser af rutine med i bagagen, efter han har tørnet ud 183 gange for sin nu tidligere klub.

Nu skal han vise sig frem i gult og blåt. Den første handel på Vestegnen denne vinter er en realitet.