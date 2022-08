Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Brøndby har sat slutspurten ind i transfervinduet.

Mens det ligner et spørgsmål om kort tid, før angriberen Ohi Omoijuanfo er kommet ind ad døren på Vestegnen, forsøger fodbolddirektør Carsten V. Jensen at hente den næste mand til offensiven.

B.T. kan afsløre, at Brøndby har budt lidt under en million euro på Randers' 18-årige komet Filip Bundgaard.

Randers og spilleren overvejer ifølge B.T.s oplysninger nu, om skiftet er det rigtige.

For klubbens vedkommende er der måske ikke tale om den helt store mulighed for at 'cashe in' på en spiller, der allerede har bevist sig på øverste niveau og potentielt kan sælges for meget mere med flere kampe på bagen, men Filip Bundgaards kontrakt i Randers går kun til næste sommer.

Derfor kan det her være muligheden for trods alt at tjene millionerne nu, men ifølge B.T.s oplysninger er Randers fortrøstningsfulde omkring en kontraktforlængelse, og det er derfor usikkert, om Brøndby får lov at gå videre med sagen.

Filip Bundgaard er startet sæsonen som lyn og torden og har i seks kampe i Superligaen allerede scoret tre mål.

Transfervinduet lukker onsdag ved midnat, så beslutningerne skal til at tages.