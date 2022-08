Lyt til artiklen

En transferbombe er tæt på at eksplodere i FC København.

B.T. kan afsløre, at den danske mesterklub snart giver fansene den største gave, de kunne ønske sig i publikumsyndlingen Mohamed Daramy.

En etårig lejeaftale er ved at blive lukket. Der er ikke aftalt købsoption.

Mohamed Daramy skiftede sidste sommer til Ajax i en rekordtransfer på 100 millioner kroner, men i skarp konkurrence med store profiler i den hollandske mesterklub lykkedes det ikke for danskeren at få sit gennembrud.

Om få måneder lurer et VM, der er en stor målsætning for 20-årige Mohamed Daramy, og han har sat sig for at skifte klub for at få spilletid og dermed have en større chance for at komme med i Kasper Hjulmands trup til Qatar.

I FC København ser han en fantastisk mulighed for at gøre drømmen til virkelighed og samtidig hjælpe den klub og de fans, han har så nært et forhold til.

Ifølge B.T.s oplysninger har mange klubber henvendt sig til Ajax og Mohamed Daramy for at få ham, men da muligheden for en retur til FC København opstod, var han afklaret.

FC København er begyndt den nye sæson dårligt med to nederlag i de første tre Superliga-kampe.

Det har fået klubben til at reagere på øverste hylde.