En choktransfer er lige på trapperne.

Ligesom alle troede, at FC København ville hænge på løntunge Andreas Bjelland i endnu en sæson, er det hele snart slut.

B.T. kan afsløre, at den tidligere landsholdsspiller skifter til sin barndomsklub Lyngby i 1. division.

Aftalen er skruet sådan sammen, at FC København stadig hæfter for en del af den store lønpakke, som Andreas Bjelland hæver som en af de dyreste spillere i københavnerklubben.

Andreas Bjelland skifter tilbage til Lyngby. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Bjelland skifter tilbage til Lyngby. Foto: Liselotte Sabroe

Lyngby lejer den 33-årige midterforsvarer for et år, og det er lige præcis den længde, han har tilbage af sin kontrakt med FC København, hvorfor det er et farvel til storklubben.

I Lyngby er Andreas Bjelland en del af ejerskabet i Friends of Lyngby, hvor han med det samme forventes at gå ind og bidrage på banen, og på mange måder slutter ringen, da det var her, at Andreas Bjelland blev professionel fodboldspiller i de yngre år.

Således skiftede han i 2009 fra Lyngby til FC Nordsjælland, inden de udenlandske klubber i Twente og Brentford kaldte. I 2018 kom han hjem til Superligaen, da Ståle Solbakken overtalte ham til sit projekt i FC København.

Nu kommer Andreas Bjelland så helt hjem. Til Lyngby.