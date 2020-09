Pione Sisto kan sent lørdag eller søndag kalde sig for FC Midtjylland-spiller.

Det fortæller kilder tæt på forløbet til B.T., efter at klubbens hjertebarn, som B.T. kunne afsløre natten til lørdag, gennemgik et vellykket lægetjek og nu kun mangler at sætte sin underskrift på en fireårig kontrakt.

B.T. har helt eksklusivt skaffet billeder fra lægetjekket i Herning, hvor Pione Sisto var akkompagneret af sine brødre og agenter, Angelo og Lopunyak Sisto.

De billeder kan du løbende se her i artiklen.

Sisto-familien i Herning. Foto: Privatfoto Vis mere Sisto-familien i Herning. Foto: Privatfoto

Når sagen om Sistos skifte tilbage til dansk fodbold får sin ende, inden weekenden er omme, slutter et transferdrama, der går over i historien.

I sidste uge lignede det nemlig, at Pione Sisto så godt som sikkert var FCK-spiller.

Københavnerne var enige med Celta Vigo om transfersummen og fik med et privatfly fløjet Pione Sisto til København om tirsdagen for at gennemgå lægetjek og underskrive kontrakten om onsdagen, men i sidste øjeblik fortrød spilleren og gav FC København en lang næse.

Det samme får Celta Vigo økonomisk her og nu, for valget af FC Midtjylland indeholder ifølge B.T.s oplysninger en ringere økonomi - også for Pione Sisto, der har valgt med hjertet og tager tilbage til den klub, hvor han er vokset op og blevet til professionel fodboldspiller.

Pione Sistos bror kommer ud fra lægeklinikken i Herning. Foto: Privatfoto Vis mere Pione Sistos bror kommer ud fra lægeklinikken i Herning. Foto: Privatfoto

Således stod FC Midtjylland med direktør, Claus Steinlein, og ikke mindst formand, Rasmus Ankersen, i spidsen for forhandlingerne med særdeles gode kort, da FC København meddelte, at klubben trækker sig fra forhandlinger om Pione Sisto.

Prisen mellem FC Midtjylland og Celta Vigo ligger ifølge B.T.s oplysninger på 16 millioner kroner. Beløbet kan stige med 1,2 millioner euro, ni millioner kroner, hvis FC Midtjylland i kontraktperioden spiller sig i europæisk gruppespil. Det er ikke nok med blot et gruppespil, for at hele den sum sendes til Galicien.

Samtidig må Pione Sisto erkende, at økonomien i den kontrakt, han får i FC Midtjylland, ikke indeholder, hvad han blev tilbudt i FC København, hvor Ståle Solbakken var klar til at gøre ham til en af de lønførende efter et gedigent pres fra broderen Angelo Sisto.

Samme pres håbede Angelo Sisto at kunne lægge på FC Midtjylland. Det lykkedes bare ikke, da Sisto-lejren ikke længere stod med særligt gode kort på hænderne efter FC Københavns tilbagetrækning, og derfor har forhandlingerne med FC Midtjylland trukket ud med så mange dage. Men de har hele tiden været der.

Sisto og familien kommer ud fra lægeklinikken. Foto: Privatfoto Vis mere Sisto og familien kommer ud fra lægeklinikken. Foto: Privatfoto

Og til sidst sagde Pione Sisto selv, at han bare gerne ville tilbage til Herning, og dermed lykkedes det FC Midtjylland at binde en aftale sammen, som B.T. endnu ikke kender hele økonomien bag, men en kilde med indsigt i forløbet fortæller, at »det er en mindre pakke, end han fik i hånden fra FC København.«