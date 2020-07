En dramatisk transfersag har udspillet sig i AGF.

B.T. kan afsløre, at klubbens helt store profil Mustapha Bundu for to og en halv uge siden var så godt som solgt til franske Lorient i en handel, der ville være gået over i de aarhusianske historiebøger.

Men i allersidste øjeblik fik den 23-årige offensivspiller kolde fødder.

Alt var ellers klappet af. AGF havde accepteret et bud på 3,5 millioner euro, godt 26 millioner kroner, hvilket er meget højere end AGFs rekordsalg, da Jens Stage sidste sommer røg til FC København for omkring 18 millioner kroner.

Bundu sagde nej til Lorient. Foto: Henning Bagger Vis mere Bundu sagde nej til Lorient. Foto: Henning Bagger

Bundu syntes også at være så godt tilfreds og fuldt afklaret, at han tog til Frankrig og gennemgik samt bestod lægetjekket, og da han også var enig om de personlige betingelser, ville det normalt være ensbetydende med, at en handel var på plads.

Men i nærmest allersidste sekund fortrød han alligevel og undlod at skrive under på kontrakten, og så faldt den opsigtsvækkende transfer til jorden.

Mustapha Bundu har profileret sig som en af de vigtigste ingredienser i AGFs medaljegivende sæson, og interessen for ham har i takt med de gode præstationer været mere og mere stigende.

I oktober kunne B.T. afsløre, at MLS-klubben FC Dallas forsøgte at købe ham fri for 1,5 millioner euro, cirka 11 millioner kroner, men det var hverken noget for AGF eller Bundu, der dog omvendt heller ikke har været interesseret i at blive i den danske klub alt for længe.

Således kunne B.T. i slutningen af 2019 fortælle historien om, at han havde sagt nej til en kontraktforlængelse af den aftale, der udløber om et år, fordi han ville forfølge drømmen om at spille i en større liga end Superligaen.

Og det har altså været så tæt på, som det overhovedet kunne blive med et skifte til Lorient, der er ny i klassen i Ligue 1.

Franskmændene troede, de havde sikret sig en stor profil i kampen om overlevelse, men blev snydt på målstregen af Bundu, der ikke kommer til at spille mere Superliga-fodbold denne sæson, da han er ude med corona-virus.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra AGFs sportschef, Peter Christiansen.