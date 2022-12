Lyt til artiklen

Det skulle have været en god og festlig aften med gutterne, men han endte i stedet i politiets varetægt.

B.T. kan afsløre, at AGFs profilerede angriber Sigurd Haugen i forlængelse af en julefrokost i klubben blev anholdt i byen på natklubben Bernhardt for to uger siden.

Ifølge B.T.s oplysninger var spillerne til juletamtam i klubben, og da spillerne forlod arrangementet for at gå videre i byen sammen, gik det helt galt for Sigurd Haugen.

Nordmanden kom i klammeri med dørmændene på den populære natklub i byen, og det resulterede i, at han blev anholdt af politiet.

Ordensmagten tog den 25-årige spiller med sig, men han er sluppet for en sigtelse.

Det er dog ikke en episode, som imponerer AGF, og der er efterfølgende blevet talt med alvorsord med angriberen, der i øjeblikket er på vinterferie som alle andre Superliga-spillere.

»Vi er bekendte med den beskrevne episode, som naturligvis er i modstrid med vores værdier i AGF. Vi har håndteret det internt i en samtale med spilleren og har ikke yderligere kommentarer,« siger AGFs sportschef, Stig Inge Bjørnebye.

Sigurd Haugen kom i sommer til Aarhus som en stor profil og blev købt for over 10 millioner kroner i Aalesund. Han har fået en lang kontrakt på fem år.

I 17 Superliga-kampe i efteråret er det blevet til to mål og to assister.

B.T. har gennem AGF forsøgt at få en kommentar fra Sigurd Haugen om anholdelsen. Han har ingen kommentarer, lyder det.