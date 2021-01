Han var en stor profil i Superligaen, da han blev solgt fra FC Midtjylland til Anderlecht for 60 millioner kroner i sommeren 2018.

Nu er Bubacarr Sanneh ifølge B.T.s oplysninger kun få detaljer fra at vende tilbage til Danmark for at tørne ud for AGF på en lejeaftale frem til sommer.

Sanneh har selv truffet sin beslutning på trods af interesse fra tre andre Superliga-klubber. Han vil til AGF, og nu mangler AGF og Anderlecht at få helt på plads, hvad der skal ske til sommer, når lejeaftalen ophører. Detaljer, der ifølge B.T.s oplysninger vurderes som realistiske at nå til enighed om.

Falder det sidste på plads, skal den 26-årige midterforsvarer tage kampen op med Frederik Tingager og Sebastian Hausner om pladsen i aarhusianernes midterforsvar, der er ramt af anfører Niklas Backmans knæskade, som holder svenskeren ude i resten af 2021.

AGF har de seneste dage været i mere og mere intense forhandlinger med Anderlecht og Bubacarr Sanneh, som slet ikke har slået til i den belgiske klub siden sit store skifte for to et halvt år siden. Og nu har den gambianske forsvarer altså besluttet sig for sin umiddelbare fremtid. Han har takket ja til AGF's tilbud om en lejeaftale, der skal få karrieren tilbage på rette spor.

Bubacarr Sanneh har ikke manglet danske tilbud, for også tre andre Superliga-klubber - heriblandt Vejle - meldte sig ind i kapløbet om midterforsvareren med bud, men Sanneh har altså truffet sin beslutning om AGF.

Dermed tager han nu på sit tredje lejeophold siden skiftet til Anderlecht. Først fik Sanneh et år i tyrkiske Göztepe, og i sommer vendte han så tilbage til Anderlecht efter et halvt år hos belgiske Oostende.

Ingen af de ophold var med voldsom succes, men i Danmark er Bubacarr Sannehs navn stadig varmt efter flotte ophold i først Horsens og siden FC Midtjylland, hvor han var en ekstremt vigtig figur i midtjydernes guldsæson i 2017/18.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Bubacarr Sannehs agent, Allan Bak, men han har meddelt, at han ikke ønsker at bidrage til artiklen.