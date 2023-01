Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En intern Superliga-handel er tæt på at blive en realitet.

B.T. kan afsløre, at AaB nærmer sig Lyngbys højre back Kasper Jørgensen.

Nordjyderne har budt på den 23-årige profil fra Lyngby, og forhandlingerne er i den afsluttende fase. Der er god tro på, at man når til enighed.

AaB er dog nødt til at betale prisen, som ifølge B.T.s oplysninger er på fem millioner kroner, men det er et beløb, man allerede nu er tæt på.

Lyngby står nemlig med gode kort på hånden, da de kongeblå ikke har været i markedet for at få Kasper Jørgensen solgt, men er blevet kontaktet af AaB forud for en handel.

Det er også kun et halvt år siden, at Kasper Jørgensen forlængede kontrakten med Lyngby frem til sommeren 2024.

Kontraktforlængelsen skete, fire dage efter Kasper Jørgensens tidligere aftale med Lyngby udløb.

I sommer så det altså ud til, at Lyngby ville miste ham kvit og frit, nu scorer man fem millioner kroner på en spiller, som i 2019 kom gratis til klubben fra Brøndby.

Kun de sidste knaster skal høvles af.