Det dufter altid af noget, når man henter en spiller fra mægtige Juventus.

Og det er præcis, hvad AaB er i gang med. Superliga-klubben er ifølge B.T.s oplysninger nemlig ekstremt tæt på at sikre sig en talentfuld back fra det italienske mesterhold.

Han hedder Santiago Ocampos, er 18 år gammel og kommer fra Paraguay.

Santiago Ocampos er højre back, og han har mest begået sig på Juventus' ungdomshold og hos reserverne, men det er også blevet til træningspas med blandt andre superstjernen Cristiano Ronaldo.

Nu skal han så i stedet op imod Lucas Andersen og de andre Aalborg-drenge til træning.

AaB henter nemlig Santiago Ocampos på en fri transfer, og backen med ungdomslandskampe for Paraguay får ifølge B.T.s oplysninger en kontrakt på tre år i det nordjyske. Hvis altså det obligatoriske lægetjek bliver bestået, når Ocampos flyver mod Danmark i løbet af den kommende uge.

I AaB er det angiveligt meningen, at han skal spille med om en startplads på Superliga-holdet og altså udfordre Kristoffer Pallesen, der har siddet på den plads.

Og det skal Ocampos gøre med sin offensive spillestil, som er faldet så meget i AaB-sportschef Inge André Olsens smag, at nordmanden har valgt at veksle interesse til en konkret handel.

¡De Sportivo Luqueño a la Juventus! Santiago Ocampos, lateral derecho de 16 años, fichó por la Vecchia Signora y viaja el domingo a Turín.https://t.co/KOkvvHgy4h pic.twitter.com/zn0T9P4jrO — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 25, 2018

Santiago Ocampos er med sine 18 år stadig ung, men han har allerede været en del af Paraguays U17- og U18-landshold. Og i januar 2018 valgte Juventus så at hente ham til Torino fra Sportivo Luqueno i Ocampos' hjemland.

Det ophold skulle slutte her to et halvt år senere, da paraguayerens kontrakt udløb denne sommer.

Det kommer nu AaB til gode, og det forventes, at Ocampos bliver præsenteret i den rødhvide trøje i løbet af den kommende uge, hvis de sidste detaljer falder på plads.