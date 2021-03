AaB er klar med en sommerforstærkning.

B.T. kan afsløre, at nordjyderne har sikret sig den 24-årige forsvarsspiller Anders Hagelskjær i Silkeborg.

Midterforsvareren har kontraktudløb med 1. divisionsklubben til sommer, hvorfor han har kunnet forhandle med AaB siden årsskiftet, og han har nu skrevet under på en kontrakt med nordjyderne for tre år.

192 cm høje Anders Hagelskjær har det seneste års tid tiltrukket sig masser af interesse fra større klubber end Silkeborg, så det er ikke nogen overraskelse, at han skifter klub til sommer.

Som B.T. tidligere har fortalt, var der i 2020 bud efter ham fra engelske Portsmouth og polske klubber, men Silkeborg-direktør Kent Madsen sagde dengang, at han ville ikke sælge hverken ham eller andre af sine profiler.

Men det bliver altså AaB, der løber med den høje midterforsvarer, der i denne sæson har spillet 18 kampe i 1. division.

AaB har for få uger siden solgt en anden midterforsvarer i Jores Okore, der efter det danske transfervindues lukning er skiftet til Kina, så hullet efter Okore er nu fyldt ud.

