Det var noget af en transferbombe, der sprang forleden dag, da Patrick Olsen blev solgt til AGF.

Det er altid spektakulært med den slags handler mellem danske klubber, det var også en stor overraskelse for de fleste, men – og det er den afgørende pointe – Olsens klubskifte signalerer en ændring af hierarkiet i toppen af dansk fodbold.

Nu er AGF pludselig en klub, der kan hente den næstbedste spiller fra AaB, også selv om Patrick Olsen netop have underskrevet en lang kontrakt i det nordjyske. AGF kunne simpelthen tilbyde Patrick Olsen en samlet pakke, der efter hans mening var mere attraktiv end i AaB.

De sportslige udsigter var bedre i AGF, hvor Patrick Olsen kommer til at spille i Europa League, og efter sigende skulle hans løn være blevet fordoblet. Tilmed har AGF pludselig fået en økonomi, der gjorde dem i stand til at friste AaB til at lade deres bedste midtbanespiller gå. Det er alt sammen nyt. Faktisk vil jeg vove den påstand, at det er første gang i mere end 20 år, at et sådan klubskifte overhovedet kunne finde sted.

...AaBs fans raser, for set fra deres synspunkt er klubskiftet en ydmygelse... Morten Bruun

I AaB vil man med god ret mene, at man har gjort en fin handel. For et år siden ankom Patrick Olsen som et mislykket talent med et langt cv, fyldt med bristede forhåbninger. Det dengang 25-årige evighedstalent var endt i FC Helsingør i 2. division, og der var mange, der rystede på hovedet, da AaB hentede ham.

Et år senere kan nordjyderne glæde sig over at have skaffet sig en spiller, der leverede en kanonsæson og indbragte et samlet overskud på syv-otte millioner kroner. Det er godt købmandsskab. Alligevel raser AaB's fans. Set fra deres synspunkt er klubskiftet en ydmygelse.

Én ting er, at Mikkel Kaufmann skifter til FCK, for det er dagens orden i dansk topfodbold. Det havde også været helt fint, hvis Patrick Olsen var blevet solgt til en klub i Belgien eller Holland. Men til AGF? Hvad sker der?

Der sker det, at AGF er i fuld gang med at sætte en ny dagsorden i dansk fodbold, fordi deres gode økonomi avler gode spillersalg.

Patrick Olsen præsenteret i AGF Vis mere Patrick Olsen præsenteret i AGF

I modsætning til for blot et par år tilbage er AGF ikke tvunget til at tage imod det første og det bedste tilbud på en af deres spillere. Næ, nu har de råd til at vente på det rigtige tilbud på spillere som Jens Stage og Mustapha Bundu. Hvilket gør AGF i stand til at give AaB et tilbud, de åbenbart ikke følte, de skulle sige nej til. Den omvendte situation – at AaB henter Frederik Tingager på en stor transfer – er utænkelig.

Normalt er der en tydelig tendens i de transfers, der er mellem de danske Superliga-klubber. FC København og FC Midtjylland kan i princippet hente hvem som helst i alle de øvrige klubber. FCK er begyndt at gøre det meget, mens FCM i højere grad handler spillere i udlandet.

Når FCK vil have Victor Nelsson, så får de ham. Brøndby har tidligere kunnet være med, men i øjeblikket vil det være en overraskelse, hvis de bød meget mere end et par millioner for en dansk spiller. Det samme gør sig gældende i OB, AaB og FC Nordsjælland. Disse klubber har i de senere år satset mest på at udvikle spillerne selv. Eller også har de hentet spillere fra nogle ligaer, der er Superligaen underlegne. På små transfers.

Klubber som Randers, Lyngby, Sønderjyske og AC Horsens har endnu sværere ved at være med, selv om Horsens smed cirka fire millioner for Kasper Junker for et par år siden og må have fået en voldsomt forbedret økonomi med salget af Jeppe Kjær til Ajax.

...Med købet signalerer AGF, at man er i stand til at hente de bedste spillere fra alle andre klubber end FCK, FCM og måske Brøndby... Morten Bruun

Dette hierarki har i store træk været uforandret i de senere år, men i onsdags blev det ændret. For nu har AGF meldt sig ind på et højere niveau end tidligere. Måske endda på niveauet over Brøndby.

Om Patrick Olsen bliver en fuldtræffer eller ej, har ingen betydning i denne sammenhæng. Pointen er, at AGF kunne og ville byde en pris til AaB og en løn til Olsen, der udløste en handel. Med købet signalerer AGF, at man er i stand til at hente de bedste spillere fra alle andre klubber end FCK, FCM og måske Brøndby.

Kunne jeg forestille mig, at AGF hentede Brøndbys Jesper Lindstrøm? Nej, trods alt ikke. Kunne jeg forestille mig, at AGF hentede OB's Max Fenger eller FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen? Sagtens.

Det er i det lys, Patrick Olsens transfer skal ses. Der er et nyt hierarki i Superligaen.