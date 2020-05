Det var også en glædens dag for mig, da Superligaen genåbnede i Aarhus i torsdags.

Græsset var grønt, solen skinnede, fuglene kvidrede, og inde på banen blev der spillet en rigtig turneringskamp. Med både tacklinger og nærkampe.

Men så var det altså heller ikke bedre. Det var og blev en amputeret begivenhed. Som en fest uden et band. For der var jo ingen tilskuere. Ikke ét menneske på tribunerne.

Hatten af for de danske Superliga-klubbers fantasifulde tiltag for at skabe en form for stemning på de tomme arenaer. Med Zoom, med papfigurer og med bannere. Det er al ære værd. Men der er stadig intet, der kan erstatte den stemning, som mennesker af kød og blod kan skabe på et stadion.

Det vigtigste var at få Superligaen i gang. Det anerkender jeg fuldt ud. Og det lobbyarbejde, som dansk fodbolds politikere har leveret som optakt til anden fase af den danske genåbning, har været forbilledligt.

I den forstand, at de omfangsrige protokoller, som Divisionsforeningen lod fremstille, nærmest tog højde for alt. Det lykkedes også at overbevise Folketinget om, at Superligaen kunne genstarte. 7. maj gav Mette Frederiksen og co. grønt lys.

Så langt, så godt. Ethvert forsigtighedsprincip er overholdt, men i mellemtiden er der lykkeligvis sket det, at corona-pandemien er så kraftigt aftagende, at folk nu igen må gå på café, i biografen og i teateret.

Ligesom vi hele tiden har kunnet flokkes i landets parker og i Føtex. Ja, der hænger skilte med venlige anvisninger om at holde afstand og vise hensyn, der står håndsprit ved indgangen, og der er tegnet streger på gulvet, men så er det vist også det. Til gengæld må der stadig ikke lukkes en sjæl ind til en fodboldkamp i fri luft. Det giver ingen mening.

Papfigurer på tribunerne i kampen mellem AGF og Randers Foto: Henning Bagger Vis mere Papfigurer på tribunerne i kampen mellem AGF og Randers Foto: Henning Bagger

Derfor må fodboldens lobbyister på den igen. Og det kan kun gå for langsomt. For lige nu er fodbolden slaver af nogle protokoller, der er blevet forældet i løbet af få uger.

Qua mit job er jeg en af de få heldige, der får adgang til Superliga-kampene, og det skal jeg bare være glad for. Får jeg at vide. Det er jeg såmænd også, men jeg kan fortælle, at alt omkring afviklingen af kampene i øjeblikket føles som en omgang absurd teater. Hvor vi alle spiller de roller, vi nu er blevet tildelt. Af hensyn til signalværdien og en forvrænget virkelighed.

Der er selvsagt længe til, at vi kommer til at genopleve et fyldt stadion med fanafsnit, hvor folk står skulder ved skulder og brøler slagsange ned mod spillerne, men mindre kan også gøre det. Faktisk kan de fleste danske klubbers behov dækkes, hvis tilskuerne placeres på hvert andet sæde. Kun FC Midtjylland udnyttede mere end halvdelen af sin stadionkapacitet i sidste sæson.

Men alt det er teknikaliteter. Det er ikke vigtigt for mig, hvor mange tilskuere der i første omgang bliver åbnet for. Det afgørende er at få sat gang i processen. Så må fodbolden og dens tilhængere udvise den nødvendige ansvarlighed.

Én ting er manglen på stemning på stadion. Et andet og nok så væsentligt aspekt er klubbernes økonomi. Nu får klubberne deres tv-penge, hvilket er nok så vigtigt, men de mangler jo fortsat indtægterne fra kampene.

Entré, salg af merchandise og af mad og drikke. Ligesom klubberne heller ikke kan give deres sponsorer det produkt, de har betalt for. Langt de fleste sponsorer i dansk fodbold lægger deres penge på grund af adgangen til VIP-faciliteterne og det netværk, der følger med.

Så midt i al glæden over, at Superligaen nu er genstartet, må fodboldverdenen ikke læne sig tilbage og ånde lettet op. For det var kun første skridt på vejen. Det næste og lige så nødvendige skridt er, at vi får tilskuerne tilbage, så kampene ikke kun bliver tv-begivenheder. Først da kommer stemningen og indtægterne tilbage.

Når jeg kigger mig omkring i det øvrige danske samfund, kan det heller ikke være andet end både realistisk og rimeligt.