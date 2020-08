Det er ikke nemt at hitte ud af, hvad der er op og ned i Cirkus Sisto.

Sagaen om den efterhånden meget forhenværende landsholdsspiller nåede nye højder i ugens løb, og her, som jeg sidder og skriver fredag eftermiddag, er der fortsat flere spørgsmål end svar.

Jeg vil dog stille endnu et til begge de danske klubber, der tilsyneladende har lagt arm om manden fra Sydsudan og Tjørring, for FC København og FC Midtjylland: Hvor meget har I egentlig brug for Pione Sisto?

Selvfølgelig kan begge klubber bruge en spiller på 25 år, der har spillet 21 landskampe for Danmark og 110 kampe i den spanske liga siden skiftet fra FC Midtjylland i sommeren 2016. Det er ikke det, vi skal diskutere.

...den samlede regning for fire år med Sisto vil løbe op i nærheden af 50 millioner kroner. Det er voldsomt mange penge i dansk fodbold, og jeg er ikke bekendt med, at nogen anden spiller i Superligaen nogensinde har kostet så meget... Morten Bruun

Men jeg vil til gengæld gerne diskutere, om Pione Sisto er værd at sprænge banken for i sin nuværende forfatning.

Der synes at være almindelig konsensus om, at Pione Sisto forlanger en sign-on-fee på en million euro og en årsløn på samme beløb. Hvis vi antager, at beløbene er nogenlunde korrekte, så løber det op i 30-40 millioner kroner på en fireårig kontrakt.

Dertil kommer overgangssummen til Sistos spanske klub Celta de Vigo. De skulle efter sigende forlange cirka tre millioner euro. Næppe helt ved siden af. Celta forærer ikke Sisto væk, selv om de er trætte af ham. Sådan er spillet ikke.

Det betyder, at den samlede regning for fire år med Sisto vil løbe op i nærheden af 50-60 millioner kroner. Det er voldsomt mange penge i dansk fodbold. Jeg er ikke bekendt med, at nogen anden spiller i Superligaen nogensinde har kostet så meget.

Pione Sisto i aktion for Celta Vigo tilbage i 2018 Foto: JOSE JORDAN Vis mere Pione Sisto i aktion for Celta Vigo tilbage i 2018 Foto: JOSE JORDAN

Hvis vi talte om den optimale udgave af Pione Sisto, så var det måske fair nok med den slags beløb, men det gør vi ikke. Langtfra. Så sent som i sidste uge skrev jeg, at jeg var bekymret for Pione Sisto, og det er jeg stadig.

Det gjorde ham ingen ære at lade sig fragte til København i et privatfly for så at springe fra i ellevte time, da FC København stod klar med både lægetjek og kontrakt. Tværtimod efterlod forløbet os andre med et forstærket indtryk af en person, der er i tvivl om alt.

Okay, vi har sikkert ikke fået alt at vide i den sag, og hvis han ender med at skrive kontrakt med FC Midtjylland, måske ovenikøbet til bedre vilkår end hos FC København, så kan Pione Sisto og hans berømte agentbror, Angelo Sisto, vel udmærket klappe sig selv på skuldrene.

Men vil FC Midtjylland strække sig så langt? Og bør de gøre det? Ja, hvis de føler, at de hermed kan vinde et vigtigt prestigeslag over FC København. Men ikke hvis de udelukkende kigger på det sportslige. Så vil jeg mene, at aftalen med Sisto er alt for dyrt betalt for begge klubbers vedkommende.

...Pione Sisto synes milevidt fra den bedste udgave af sig selv. De sidste to år har været en lang nedtur for ham... Morten Bruun

Både FCM og FCK bryster sig altid af at tænke meget strategisk, men det kan de ikke have gjort i dette tilfælde. De kan umuligt have fundet frem til, at 'det er altafgørende for vores sportslige muligheder at hente Pione Sisto'. Og da slet ikke, når det betyder, at de sprænger deres lønbudget.

Ingen af klubberne har desperat brug for en kantspiller. FCK har Rasmus Falk, Viktor Fischer, Pep Biel og Mohamed Daramy. FCM har Awer Mabil, Mikael Andersson, Lasse Vibe og ikke mindst supertalentet Gustav Isaksen, som er en spiller, de meget gerne vil have ført frem.

Er Sisto da ikke bedre end alle dem? Jo, i sin ypperste forfatning, men det er jo det, der er så stor en del af problemet. At han synes milevidt fra den bedste udgave af sig selv.

De sidste to år har været en lang nedtur for ham. Ingen landskampe, en støt faldende status i Celta de Vigo og alt for mange mærkværdige opslag på de sociale medier. Efter corona-pausen deltog han kun i to af sin spanske klubs kampe.

Pione Sisto i kamp for Danmark ved VM i 2018 Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Pione Sisto i kamp for Danmark ved VM i 2018 Foto: FRANCK ROBICHON

Pione Sisto er 25 år. Det giver selvfølgelig grund til at tro, at hans karriere kan rettes op.

Måske endda i en grad, der gør, at han om et par år kan sælges til udlandet igen. Så vil regnestykket hænge udmærket sammen.

Jeg synes bare, at der er så megen usikkerhed og så megen mystik omkring, hvor Pione Sisto er henne i sit fodboldliv lige nu, at de beløb, som både FCK og FCM angiveligt har tilbudt at betale, er alt for høje.

Det er efter min mening for stor en risiko at løbe.