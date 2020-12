Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer.

Talemåden er oplagt at bruge i tilfældet AaB, som søndag aften mod AGF løb ind i en skuffende 0-3-snitter, og deres jagt på en ny cheftræner, efter at Jacob Friis i oktober sagde op for at koncentrere sig om sin syge datter.

For hvorfor tager nordjyderne ikke bare ham, der arbejder lige nede ad vejen? Altså den nuværende Randers-træner, Thomas Thomasberg, som slutter efteråret med syv sejre i streg. Det kan også være, at de gør det, men det virker, som om pilen peger i andre retninger. Mod Norge og Sverige.

Jeg er bekendt med, at AaBs sportschef, Inge André Olsen, kommer fra Norge og har arbejdet i den norske liga, men derfor behøver han vel ikke hente den nye træner herfra. For jeg er da også bekendt med, at den norske liga er dårligere end den danske.

Fair play til AaB, hvis de præsenterer Kjetil Knutsen, der netop har ført det nordnorske provinshold Bodø/Glimt til et overraskende og aldeles suverænt mesterskab. Han må kunne noget specielt. Men alt andet lige er det da bedre at rekruttere den nye træner fra den danske liga end den norske.

Her er det, at en mand som Thomas Thomasberg springer i øjnene på mig. Han kender dansk fodbold til bunds, han har den rette alder og den rette erfaring, han har haft gode resultater som træner i ti år i træk, og han har såmænd også AaB-DNA i sit blod.

Den 46-årige Thomas Thomasberg spillede 125 kampe for AaB i 1990erne. De 22 af dem, da nordjyderne blev danske mestre i 1994/95. I øvrigt med Poul Erik Andreasen som træner.

Siden skiftede Thomasberg til FC Midtjylland, hvor han blev assistenttræner efter at have afsluttet sin aktive karriere. I 2008 overtog han jobbet som cheftræner efter Erik Rasmussen, og det var nok for tidligt. Den uerfarne Thomasberg fik aldrig for alvor fodfæste og blev fyret kort inde i sin anden sæson.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Siden har han udelukkende haft succes. Han byggede sit træner-cv op på mindre adresser som Hjørring og FC Fredericia, mens sæsonerne i Hobro IK og Randers FC bragte ham tilbage i rampelyset. De burde også gøre ham til et varmt navn, når de større klubber i Danmark søger ny træner. Klubber som AGF, OB og AaB.

Thomas Thomasberg rykkede Hobro op i Superligaen og leverede en stærk sæson i Superligaen i 2017/18. Fra det øjeblik, han forlod Hobro, var klubben henvist til at kæmpe en desperat og i den sidste ende mislykket kamp for at overleve.

I sommeren 2018 overtog Thomasberg chefposten i Randers FC, som netop havde gennemlevet en traumatisk sæson i akut nedrykningsfare. Det blev der lynhurtigt lavet om på. Randers var marginaler fra at kvalificere sig til slutspillet i Thomasbergs to første sæsoner, og i skrivende stund ligger kronjyderne nummer fem.

Har Thomasberg fået tilført en række profiler? Nej, men Randers har til gengæld mistet holdets to største profiler, Saba Lobjanidze og Emil Riis Jakobsen, i løbet af det seneste år.

Jeg kender godt den primære indvending fra AaBs supportere: Thomasberg spiller kedelig betonfodbold. 4-4-2 med lange bolde. Sådan spiller vi ikke fodbold i Nordens Paris.

Nej, det er muligt. Men Randers laver altså lige så mange mål som AaB, og da de to hold mødtes for halvanden måned siden, havde Thomasberg sat sin midtbane sammen med teknikere som Vito Hammershøy, Matthias Greve og Tosin Kehinde. Ikke ligefrem typer med defensive kompetencer som varemærke. Hvis de nordjyske fans tænker tilbage på de tre gange, Thomasberg har gæstet Aalborg Portland Park med Randers FC, er de også nødsaget til at give ham lidt kredit. Randers har vundet alle tre opgør med en samlet målscore på 8-1!

Det er godt med noget udsyn, også i dansk fodbold, men vi må ikke undervurdere den danske trænerskole. Der var vist også mange Brøndby-fans, der rynkede på næsen, da klubben fra Vestegnen præsenterede Niels Frederiksen som ny træner for halvandet år siden. Jamen, har han ikke kun haft Lyngby, Esbjerg og U21-landsholdet? Jo, men det er da gået meget godt.

Niels Frederiksen er måske i udgangspunktet ikke den store billetsælger. Men han er en dygtig håndværker, sagt i ordets bedste betydning. Det samme er Thomas Thomasberg. Tag da ham, AaB! Hvor svært kan det være?