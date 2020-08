Da jeg så den ventede nyhed om, at Dame N'Doye ikke fortsætter i FC København, var jeg ekstra glad for at have set ham en sidste gang.

Det er en ikonisk spiller, der forlader FCK, og i søndags gjorde han præcis det, som de største spillere gør: skaber de øjeblikke, vi aldrig glemmer.

Det var ellers langtfra nogen uforglemmelig kamp mod FC Nordsjælland. Som det har været gennem hele foråret, kæmpede FCK voldsomt med deres spil og deres udtryk, og efter den tidlige føring blev stemningen i Parken hurtigt lunken.

Gæsterne fik udlignet, der blev piftet, da spillerne gik til pause, og efter en times spil vidste publikum ikke, om de skulle bakke op om eller vende sig mod deres eget hold. Tålmodigheden var tyndslidt.

...jeg laver lige endnu et afgørende mål til jer alle sammen! Det er sådan, de største spillere gør... Morten Bruun

Men så skete der noget. I første omgang troede jeg faktisk, at der var faldet et mål til Brøndby i Aarhus (ja, for situationen var jo den bizarre, at FCK for en sjælden gangs skyld havde desperat brug for et Brøndby-mål), men det var der ikke tale om. I stedet var der en sort mand, der trak den hvide trøje med rygnummer 14 over hovedet nede på sidelinjen.

Så vidste alle, hvad klokken havde slået. Dame N'Doye skulle på banen. 'Super Dame N'Doye,' som de sang ned imod ham fra de fire tribuner.

De fleste af os vidste godt, at den senegalesiske angriber ikke var i form, men da nøden var størst, var det ham, der var brug for. Både til at score det forløsende mål, selvfølgelig, men ikke mindst til at løfte stemningen blandt publikum.

Fra det øjeblik var der ingen tvivl om, at FCK's tilhængere bakkede op, for det er svært at afbryde en pibekoncert og slå over i jubel, hver gang en bestemt spiller får bolden.

Dame N'Doye, FCK, scorer sejrsmålet til 2-1 i Superliga-slutspilsopgøret i Parken i København mellem FCK og FC Nordsjælland søndag 26. juli 2020. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Lars Møller Vis mere Dame N'Doye, FCK, scorer sejrsmålet til 2-1 i Superliga-slutspilsopgøret i Parken i København mellem FCK og FC Nordsjælland søndag 26. juli 2020. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Lars Møller

Inden kampen havde vi alle sammen set Sibusiso Zumas udødelige saksesparksmål som en del af den målkavalkade, FCK's kampe i Parken altid indledes med. Det er snart 20 år siden, at den sydafrikanske talisman ophævede dele af tyngdekraften og sendte bolden over hovedet på sig selv og den forstenede Mogens Krogh i Brøndbys mål.

Sammen med selvsamme Kroghs hovedstødsmål mod AGF fem år forinden er Zumas mål det mest sagnomspundne i Superligaens historie. Fordi det var så ultimativt.

Dame N'Doyes mål til 2-1 i slutminutterne af kampen mod FC Nordsjælland var ikke nær så æstetisk. Faktisk skramlede 'Damen' bolden i nettet via sit eget støtteben. Scenen var heller ikke den samme, som da Zuma scorede, for Parken var langtfra fyldt. Men betydningen af målet var kolossal. Både i konkret og overført betydning.

Helt bogstaveligt betød målet, at FCK vandt 2-1 og dermed sikrede sig direkte adgang til europæisk fodbold i næste sæson. Så det var vigtigt nok i sig selv.

...N'Doyes bedste kamp var nok udekampen mod Sparta Prag i 2012, hvor han han i egen majestæt ødelagde det tjekkiske storhold... Morten Bruun

Men scoringens symbolik var endnu vigtigere. Fordi det blev scoret af en af klubbens vigtigste spillere nogensinde, da nøden var størst. Det var et værdigt farvel efter et forår, hvor den 35-årige angriber har været mere skadet end klar.

Det ville have været synd, hvis en spiller som N'Doye skulle glide ud ad bagdøren uden en sidste dans, for han er blandt de absolut største figurer i klubbens historie. N'Doye vil blive husket for sin andel i FCK's tre mesterskaber i 2009, 2010, 2011 og 2019 og selvfølgelig for sin plads på det store hold, der spillede lige op med FC Barcelona i Champions League.

Han var manden bag et af de vigtigste europæiske FCK-mål overhovedet, det sene hovedstød mod Rubin Kazan i den første gruppespilskamp i Champions League i 2011. N'Doyes bedste kamp var nok udekampen i Europa League mod Sparta Prag en kold decemberaften i 2012. Her ødelagde han i egen majestæt det tjekkiske storhold.

Fortjenester fra hans første ophold i FCK kunne ingen tage fra N'Doye, og det var vel nok så meget på grund af dem, at FCK tog ham retur for to år siden efter, at han havde ført det, vi godt kan kalde en omskiftelig tilværelse i klubber som Lokomotiv Moskva, Hull, Sunderland og Trabzonspor. Hverken i Tyrkiet eller England præsterede N'Doye noget særligt.

Foto: LEE SMITH Vis mere Foto: LEE SMITH

Vi var mange, der var skeptiske, men den gamle angriber brændte Superligaen af i sin første sæson efter hjemkomsten til København.

Så i stedet for, at N'Doye fik ridset sit eftermæle, blev det ganske enkelt styrket, også på grund af den affektion for FCK og København, som den fåmælte mand altid har givet så stærkt udtryk for.

Nu var det ikke bare noget, han sagde. Nu var det noget, han gjorde. Han kom hjem til København for at yde en sidste indsats. Det havde han allerede gjort så rigeligt inden i søndags, og det var også derfor, at tilhængerne tog så hjertevarmt imod ham. Alt sammen udmærket. Tak for bifaldet, venner.

Men ved I hvad? Jeg laver lige endnu et afgørende mål til jer alle sammen! Det er sådan, de største spillere gør. Folk som Sibusiso Zuma og Dame N'Doye. Så, tak for dansen.