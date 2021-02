I et større perspektiv har OB underpræsteret i ti år. Men det er en anden historie.

Lige nu går det faktisk udmærket. En placering som nummer otte afspejler vel den fynske storklubs aktuelle niveau. Nedrykningsfaren er langt væk, og en slutspurt kan ovenikøbet bringe OB i slutspillet.

Og hvorfor så denne konstatering af den sædvanlige middelmådighed? Ja, fordi der var så mange, der forventede, at det ville gå helt galt for OB, efter at klubben ved årsskiftet meddelte, at cheftræner Jakob Michelsen ikke ville få forlænget sin kontrakt, der udløber til sommer.

Den frygt kan jeg mane til jorden efter at have set OB spille 0-0 med AGF i søndags på et isnende koldt Nature Energy Park i Odense. Den dårlige bane og de manglende mål tog for mange af overskrifterne, for betingelserne taget i betragtning var der tale om et intenst og kompetitivt opgør mellem to stærke hold, der sloges for hver en kvadratmeter.

I de første 70 minutter var det helt lige, men i slutfasen tiltvang hjemmeholdet sig et overtag, der kunne have retfærdiggjort sejren. Alle løb og kæmpede. Ingen forfaldt til opgivende eller demonstrative attituder. Tværtimod fremstod OB som en solid og kampstærk enhed.

Det var 5. januar, at OB udsendte en pressemeddelelse, hvor man kunne læse, at klubben ønskede en trænerprofil, der »kan skabe mere stabilitet og bedre resultater«. Helt fair. Mere berusende har det heller ikke været under Jakob Michelsen. Sådan så de fleste på det, endda også den afgående cheftræner. Det var i hvert fald det, han sagde.

Til gengæld skabte det stor bekymring, at OB ikke smed Michelsen ud med det samme. Hvorfor i alverden skulle han fuldføre et job, han var vejet og fundet for let til? Og hvordan skulle det nu gå med trænerens og spillernes motivation? Sådan lød argumenterne.

Lad mig begynde med OBs beslutning om ikke at afskedige Michelsen med øjeblikkelig virkning. Det skyldes efter al sandsynlighed, at afløseren ikke er klar endnu. Enten ved OB ikke, hvem der være træner fra sommeren 2021, eller også kunne manden (eller kvinden) ikke tiltræde med så kort varsel.

OB's cheftræner Jakob Michelsen Foto: Henning Bagger Vis mere OB's cheftræner Jakob Michelsen Foto: Henning Bagger

Det eneste realistiske bud havde været at forfremme assistenttræner Henrik Hansen. Men den situation ville have været lige så midlertidig som at beholde Michelsen, for Hansen bliver ikke cheftræner i OB til sommer.

Så er vi fremme ved det med motivationen, og det er så her, jeg bliver vrissen på mit gamle fags vegne. Hvad er det, folk forestiller sig? At spillerne holder op med at træne? At de begynder at spille fodtennis, når Michelsen beder dem om at træne dødbolde? Sådan foregår det jo ikke. Der har ikke været optræk til noget oprør i Ådalen.

Her skal man også være opmærksom på, at Striberne fra Fyn gik på vinterpause med en god fornemmelse. OB spillede fire gode kampe i december. Det blev 2-1 over AaB og to gange uafgjort 1-1 mod så stærke hold som FC Midtjylland og FC København.

Tilmed gik fynboerne videre i pokalen med en sikker sejr over Nykøbing FC fra 2. division. Sådan præsterer et hold ikke, hvis samarbejdet mellem træner og spillertrup er utåleligt. Hvis nu OB havde tabt alle fire kampe, havde ledelsen givetvis været mere tilbøjelig til at sige: 'Michelsen, det går ikke, det her. Du må stoppe med det samme.'

Jakob Michelsen er stadig et interessant trænernavn, som andre klubber vil kigge på Morten Bruun

Selvfølgelig er situationen i OB ikke optimal. Men den er professionel i ordets bedste betydning. At være professionel betyder nemlig, at du har et job, der skal udføres for firmaets skyld. Både for det store firma, i dette tilfælde OB, men også dit eget lille firma.

Professionelle fodboldspillere sammenlignes nogen gange med små anpartsselskaber, det tænker lige så meget på egen succes som på holdets, og det kan så komme OB til gode i en situation som denne.

For Jeppe Tverskov ApS har ikke brug for, at selskabets eneste aktiv leverer et dårligt halvår. Tværtom skal der da signaleres til omverdenen, at man nok skal være klar til at yde det, der skal til.

Det kan jo være, der er en klub i udlandet, der overvejer at købe tre års ydelser hos Tverskov ApS, og i fodbold bliver du kun bedømt på en ting: Dine præstationer.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sådan er det i øvrigt også med Jakob Michelsen. Han er stadig et interessant trænernavn, som andre klubber vil kigge på.

De vil kigge på hans præstationer i Hobro, i Sønderjyske, i Hammarby, men de vil bestemt også være interesseret i at se, hvordan han og hans OB-hold reagerer i en situation som denne.

Selvom Michelsens og OBs veje skilles til sommer, kan hverken træner eller spillertrup være interesseret i en dårlig forårssæson.

Det ville ganske enkelt være ulogisk.