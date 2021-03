Problemet med lejede spillere blev sat på spidsen i onsdags.

Her spillede Vejle efter forudgående aftale mellem træner Constantin Galca og Pierre Bengtsson uden den svenske back i opgøret mod FC København.

Pierre Bengtsson er ejet af FC København og udlejet til Vejle i foråret. Der foreligger ingen klausul i selve lejeaftalen om kampene. Den slags er ikke tilladt i Danmark. Så der var ingen kontraktlige problemer i, at Pierre Bengtsson spillede kampen mod FC København. Det var spilleren selv, der fik kolde fødder.

For et par uger siden kom han med følgende opsigtsvækkende udtalelse til bold.dk:

»Hvis det var op til mig, havde det bedste måske været ikke at spille den kamp. Det ville være mærkeligt for mig at stå over for mine gamle venner og holdkammerater i FCK. Det ville være svært at se mig selv spille for et andet hold i Parken.«

Den udtalelse er illoyal. Lige nu spiller Bengtsson af egen fri vilje i Vejle Boldklub. Det gør han af to årsager: Han kunne ikke komme på holdet i FC København, og han har brug for spilletid for at blive udtaget til den svenske EM-trup.

Det drejer sig altså mere om Pierre Bengtsson end om Vejle. Hvis vi var i tvivl, er vi det ikke mere efter onsdagens kamp, hvor Bengtsson ikke var i truppen. Vi må gå ud fra, at det var en løsning, Pierre Bengtsson bifaldt. Og som Vejle var nødt til at leve med under de givne omstændigheder.

I parentes bemærket har svenskeren ikke gjort det specielt godt i Vejle, så det var ingen svækkelse at spille med Viljormur Davidsen i stedet for Bengtsson. Men jeg forstår godt, hvis folkene i Vejle skummer over Bengtssons indstilling.

Hvor er hans hjerte og hans motivation, kunne man med god ret spørge. Ikke hos Vejle, i hvert fald. Jamen, er det ikke fair nok, hvis Bengtssons hjerte stadig banker for den klub, han har spillet for i så mange år og vundet så mange titler med?

Jo, det er det da. Men Bengtsson indgik selv lejeaftalen med Vejle. Han kunne formentlig også have fundet en klub i en anden liga end lige præcis Superligaen. Så var han sluppet for at skulle spille mod sit elskede FCK.

Det virker, som om det er kommet bag på Vejle, at Pierre Bengtsson havde det svært med at spille mod FCK, men det må klubben så huske til næste gang.

Selvom man ikke må skrive den slags ned, kan man jo godt stille spørgsmålet: Hvordan har du det med at skulle møde din ejerklub? Det må være et rimeligt krav fra en klub til en spiller, at den slags mellemregninger er foretaget på forhånd.

Victor Torp i Lyngby havde for eksempel ingen problemer med at være med til at slå sin ejerklub, FC Midtjylland Morten Bruun

I tilfældet Vejle og Pierre Bengtsson kan der stadig ske det, at der venter to kampe mere mod FC København her i foråret, hvis Vejle mod forventning kvalificerer sig til mesterskabsslutspillet.

Der er masser af lejede spillere, der gør det fremragende. Victor Torp i Lyngby havde for eksempel ingen problemer med at være med til at slå sin ejerklub, FC Midtjylland, i torsdags. Men grundlæggende må en klub have øje for de lejede spilleres motiver.

Prøv bare at spørge i Esbjerg, som to gange har hentet en håndfuld lejede spillere ind i forsøget på at undgå nedrykning. Det gjorde vestjyderne både i januar 2017 og i januar 2020. I begge tilfælde røg Esbjerg ud. Det var naturligvis ikke kun lejesvendenes skyld, for situationen var allerede alvorlig, da de kom. Men i ingen af de to tilfælde forandrede de korttidsansatte spillere situationen til det bedre. Selvom de kom med hver deres flotte cv.

Det kan sagtens give uhensigtsmæssige spændinger internt i en trup at hente lejede spillere ind. Jeg ved, at mange af Esbjergs fastansatte spillere så skævt til de nye, fordi de havde en opfattelse af, at det ikke betød nok for de lejede spillere, om Esbjerg reddede sig. De skulle jo alligevel videre. Den slags kan ikke aflæses nogen steder, men selvfølgelig spiller det ind. Et omklædningsrum er en følsom mekanisme. Her er der brug for noget korpsånd.

Hvad tænkte spillere som Vejles Mads Greve og Jakob Schoop mon, da de hørte, at deres nye holdkammerat ikke ville spille den vigtige kamp mod FC København? Fordi han åbenbart holdt mere af sine modstandere end af sine holdkammerater. Både Schoop og Greve er rykket ned og op med Vejle to gange.

Vejle har håndteret situationen mindeligt og fornuftigt. Ingen bombastiske udmeldinger. Blot en stilfærdig konstatering af, at man så bort fra Bengtsson. Som træner Constantin Galca sagde efter kampen mod FCK, som Vejle tabte 2-1:

'Vi blev enige om, at han ikke skulle spille. Det startede hos spilleren, og jeg er enig.'

Nemlig. Det startede hos spilleren. Det var ikke Vejles ønske, at deres dyre lejesvend skulle sidde over. Det var Bengtsson, der var illoyal.