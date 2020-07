FC Midtjyllands værste år i Superligaen var fra 2008 til 2014.

For i den periode opstod der tvivl om, hvad klubben egentlig var for en størrelse. Var den en topklub eller bare endnu en klub, der stillede sig tilfreds med at udvikle talenter?

I de seks stille sæsoner blev FC Midtjylland to gange nummer tre, to gange nummer fire og to gange nummer seks.

Heldigvis har de seks efterfølgende sæsoner vist os, at FC Midtjylland er det første.

...sandheden om FC Midtjyllands økonomi i årene op til Benhams overtagelse var, at den sejlede... Morten Bruun

En topklub. Med ambitioner om mesterskaber og international succes. Perioden fra 2014 til 2020 har indbragt tre danske mesterskaber, en andenplads, en tredjeplads og en fjerdeplads og har etableret FCM som en magtfaktor i dansk fodbold.

Forskellen på de to perioder er en 52-årig engelsk forretningsmand ved navn Matthew Benham. Han overtog ejerskabet af FC Midtjylland i sommeren 2014, og siden har der ikke været tvivl om FC Midtjyllands ambitionsniveau.

Sandheden om FC Midtjyllands økonomi i årene op til Benhams overtagelse var nemlig, at den sejlede. Klubben mistede mange millioner hvert år og måtte derfor sætte tæring efter næring. De økonomiske realiteter gjorde også, at Claus Steinlein og co. måtte dæmpe retorikken, og pludselig fremstod klassens frække dreng nærmest identitetsløs. For hvis der er noget, der har kendetegnet FC Midtjylland siden klubbens grundlæggelse i 1999, så er det netop de rappe replikker og den øretæveindbydende selvtillid.

Det kan nok være, at FC Midtjylland er fra det mørke Jylland, men hvis der er noget, klubben ikke skal være, så er det ydmyg. Ikast fS og Herning Fremad blev ikke lagt sammen for at være næstbedst.

Men også i fodboldens verden skal der mere til end at være arbejdsom, innovativ og fremsynet. Der skal penge til. Og hvis en klub vil være Danmarks bedste, skal der mange penge til. Sådan er fodboldens naturlov.

Mange penge. Det har FC Midtjyllands haft siden Matthew Benhams ankomst. Den stenrige Benham har skabt det fundament, der skal til for at skabe en topklub. Ikke ved at skævvride hele det danske fodboldmarked, men ved at give klubbens ledelse råderum og finansiel sikkerhed.

Den daglige drift overlader han trygt til bestyrelsesformand Rasmus Ankersen og administrerende direktør Claus Steinlein, men som man siger i FC Midtjylland, så bliver der ikke taget nogen store beslutninger uden, at »de er godkendt af Matthew«.

Matthew Benham er bosiddende i England, hvor han bruger det meste af sin tid på at køre sit bettingfirma Smartodds og den engelske fodboldklub Brentford, som lige nu er tæt på at rykke op i Premier League. Han ses kun sjældent på MCH Arena, og det er mit bedste gæt, at den uprætentiøse rigmand nemt ville kunne spadsere ned ad gågaden i Herning en fredag eftermiddag uden at blive genkendt.

Danish Champions 2020 @ FC Midtjylland https://t.co/4AZUX9cQfI — matthew benham (@matthew_benham) July 9, 2020

Torsdag aften lod Benham dog høre fra sig i offentligheden med to kortfattede tweets med tilhørende solbrille-emojis. »Tredje mesterskab på seks sæsoner, tillykke til Brian og alle,« stod der på engelsk i det første. »Danske mestre 2020, FC Midtjylland,« stod der i det andet. Hverken mere eller mindre.

Hermed leverede Matthew Benham den bedste nyhed først, nemlig at mesterskabet i 2020 er det tredje på seks sæsoner. FC Midtjylland vandt jo det danske mesterskab i Matthew Benhams første sæson som ejer, i 2014/15, men hvis jeg kender den Oxford-uddannede englænder ret, føler han en større tilfredsstillelse ved nu at have etableret FC Midtjylland som en magtfaktor i dansk fodbold.

Som en klub, der ikke blot kan vinde en enkelt gang, men som en klub, der kan vinde på kontinuerlig basis. For FC Midtjyllands tredje mesterskab på seks år rummer nemlig hele Benhams livsfilosofi: At ting ikke

er tilfældige. Ikke i det lange løb, i hvert fald. Ting opstår som følge af mønstre, som man kan studere og analysere, således at man opererer med sandsynligheder i stedet for tilfældigheder.

Jeg har aldrig mødt Matthew Benham, men med årene er jeg blevet præsenteret for forskellige dele af hans fodboldfilosofi, og der er navnligt en, der har lagret sig hos mig. Nemlig, at man aldrig må skifte defensivt ud for at holde en føring.

Og hvorfor så ikke? Fordi Matthew Benham har ved en grundig analyse af millioner af fodboldkampe kortlagt, at det i de fleste tilfælde går galt.

Derfor smilede jeg også for mig selv, da FC Midtjyllands cheftræner, Brian Priske, i torsdagens kamp mod FC København foretog sin første udskiftning.

Det skete tyve minutter før tid ved stillingen 1-1, hvilket vel at mærke var nok til at gøre FC Midtjylland til danske mestre. I den situation tog Priske den løbe- og nærkampstærke Nicolas Madsen ud og erstattede ham med den offensivt orienterede Evander.

Typisk Benham, tænkte jeg, og 10 minutter senere førte FC Midtjylland så 3-1.