Det er fint nok, at FC København som ventet har kunnet sætte sig igennem i Europa League, men hvad i alverden er der galt i Superligaen?

Rolig nu. Der er spillet to kampe i den nye sæson. Eller hvad?

Nej, for FC København har nu spillet 18 Superligakampe i 2020 og hentet sølle 22 point. Det giver 1,22 point pr. kamp.

Den dårlige form er ikke en forbigående krise. Det er snarere en tilstand. Med et sådant snit kommer FCK ikke engang i slutspillet.

Det er som om, den aktuelle udgave af FC København har vanskeligt ved at forholde sig til den favoritværdighed, som holdet pr. definition indtager i Superligaen Morten Bruun

Det skal FCK nu nok komme, men det er jo heller ikke det, det handler om. Det handler om, at det her var sæsonen, hvor imperiet skulle slå tilbage. Som det plejer at gøre efter en forfejlet sæson.

I 2007/08 blev FCK kun nr. 3 for derefter at vinde mesterskabet i 2008/09 med fem points forspring.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at FCK brugte to sæsoner på at komme tilbage på mesterskabskurs, efter Ariël Jacobs havde misrøgtet truppen.

Men det er så også den eneste gang siden Roy Hodgsons mesterskab for snart 20 år siden, at der er gået to sæsoner uden et mesterskab til hovedstadsholdet. Ellers har imperiet altid slået tilbage. Med det samme!

Det var der også lagt op til før denne sæson. Den hidsige retorik mod »FC Mindreværdskompleks« lagde op til, at nu skulle opkomlingene fra Herning sættes på plads.

Igen og igen skulle vi høre på, hvor dårlige FC Midtjylland var på den internationale scene, og det er da også fuldkommen korrekt. Ligesom det er korrekt, at FC Midtjylland set over de seneste seks sæsoner har spillet lige op med FC København på den hjemlige scene. Tre mesterskaber til hver og cirka lige mange point.

Det er, som om den aktuelle udgave af FC København har vanskeligt ved at forholde sig til den favoritværdighed, som holdet pr. definition indtager i Superligaen. I Europa kan FCK spille mere afventende og stå dybere. Hvilket passer holdet langt bedre. Både taktisk og mentalt.

I de gode gamle dage smadrede FCK jo bare de små modstandere i Superligaen. Jeg har kommenteret utallige kampe med FCK, hvor de andre ikke fik et stik, og hvor stillingen var 3-0 efter en time. Det sker nærmest aldrig mere.

...man kan ikke sige om ret mange af FC Københavns spillere, at de er i god form. Langt de fleste af dem har hakket sig gennem det sidste års tid... Morten Bruun

Uanset hvem modstanderen er, så slider FCK med at få deres resultater. Hvis de overhovedet får dem.

Sølle to gange i 2020 har FCK vundet en kamp med mere end en et enkelt mål. 4-1 i Lyngby og 2-0 hjemme mod AaB. I slutspillet var FCK det næstdårligste af de seks hold, og mønsteret ser ud til at fortsætte.

Mange er kritiske over for den nuværende FCK-trup, men hvis man kigger på navne og meritter, så burde den være fuldt ud konkurrencedygtig. Der er ikke tale om en ufuldkommen trup, hvor der mangler »en profil i hver kæde«, som man altid siger.

Der er dobbeltdækning på samtlige pladser med erfarne folk, så der er såmænd også den fornødne bredde til at klare sig godt, både nationalt og internationalt. Som FCK normalt altid har kunnet klare.

Så kan man mene, at den ene eller den anden nærmer sig sidste salgsdag, men spillere som Andreas Bjelland og Ragnar Sigurdsson burde nu nok kunne klare sig i Superligaen.

I torsdags blev en spiller som stortalentet Mohamed Daramy siet fra 18-mands-truppen i Europa League kampen mod Piast Gliwice. Så må bredden være i orden.

Til gengæld kan man ikke sige om ret mange af FC Københavns spillere, at de er i god form. Langt de fleste af dem har hakket sig gennem det sidste års tid.

Kalle Johnsson, Carlos Zeca og Victor Nelsson har været gode, men hvem har ellers præsteret deres bedste?

Jonas Wind efter sin lange skadespause. Så er det vist også det. Ja, og så selvfølgelig Kamil Wilczek, men han er jo lige kommet.

Alle de øvrige har underpræsteret. Over en lang periode.

Det er da også det, der får mig til at tvivle alvorligt på, at FC København uden videre begynder at dominere Superligaen på den måde, vi har været vant til i årevis.

Mit gæt efter to spillerunder er, at FC København ikke bliver mestre i 2020/21.