Hold nu op, hvor kommer jeg til at savne den nuværende Superliga-struktur.

Den har ellers fået mange hug med på vejen, siden den blev indført for fire år siden, og jeg medgiver, at den var lige lovligt kompliceret.

Der skulle da også ryddes ud i de værste dårligdomme undervejs, så det ikke længere kunne betale sig for en klub at tabe en kamp, men - og det er det, der er min væsentligste pointe - for pokker, hvor har der været mange spændende kampe. Som vi ikke længere får.

Sikke nogle dramaer, der har udspillet sig, navnligt i den sidste runde i grundspillet og i de afgørende playoff-kampe om at undgå nedrykning.

Hvem glemmer nogensinde kampene mellem Silkeborg og Helsingør, mellem Vejle og Hobro og mellem AC Horsens og Esbjerg? Hvor det ene hold jublede som besatte efter kampen, mens det andet holds spillere nærmest ikke kunne rejse sig igen af bare fortvivlelse. Er det ikke præcis den slags, som sport handler om?

Strukturen i næste års Superliga bliver mere overskuelig. Der er 12 hold i ligaen, som mødes alle-mod-alle i et grundspil med 22 spillerunder. Herefter deles ligaen i to: De seks bedste spiller om mesterskabet, mens de seks dårligste spiller om at undgå to nedrykningspladser. De to bedste hold i den næstbedste række rykker op. Ingen playoff-kampe.

Den primære årsag til, at Divisionsforeningen har valgt denne model, er at få antallet af hold i Superligaen skåret ned fra 14 til 12 hold. Det var angiveligt Helsingørs ene sæson i Superligaen, der gav kolde fødder.

I foråret 2018 var den da også helt gal med en skændsel af en hjemmebane, der betød, at Helsingør måtte henlægge flere hjemmekampe til kunstgræsset på Farum Park. Det var ikke Superligaen værdigt, mente man. Og enig. Det var det ikke.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men derfra og til at mene, at Superligaen ikke kunne bestå af 14 klubber, er der alligevel langt.

Tag for eksempel den nuværende liga. Her lever landsbyklubben Hobro måske nok på lånt tid, men ellers er der tale om lutter klubber fra større byer med et pænt tilskuergrundlag. Og i den næstbedste række finder man både Vejle og Viborg.

Alle steder er der fuldtidsprofessionelle fodbold og flotte stadioner. Jeg mener heller ikke, at der er nogen afgrundsdyb klasseforskel mellem de bedste og de dårligste hold i ligaen. Jeg har aldrig nogen fornemmelse af, at jeg skal kommentere en kamp, hvor resultatet er givet på forhånd.

Jo, det havde jeg måske nok i Herning for 14 dage siden, hvor jeg var stensikker på, at FC Midtjylland ville slå AC Horsens, men ellers ikke…

Min holdning er klar: Der kan sagtens være 14 hold i den bedste række i Danmark. Så er der tilfældighedsprincippet i den nuværende struktur, som nogen har haft det svært med. Altså det her med, at en klub kunne slutte uhjælpeligt sidst i grundspillet og stadig undgå nedrykning via playoff-systemet.

Sådan kunne det være gået i sæsonerne 2016/17, 2017/18 og 2018/19. Det skete dog aldrig. Viborg, Lyngby og Vejle, der sluttede sidst i de tre sæsoner, rykkede alle ned.

I denne sæson er der dog gjort op med denne praksis, idet de to klubber, der slutter sidst i de to nedrykningspuljer, rykker direkte ud. Er det godt? Ja, for nogle menneskers retfærdighedssans, men ikke for spændingen. I stedet for 12 kampe om liv-eller-død får vi to i denne sæson. Og slet ingen i den kommende.

Hermed er jeg tilbage, hvor jeg startede. Ved de mange afsindigt spændende kampe, der i de senere år har været for at undgå nedrykning. Jeg anerkender fuldt ud, at disse kampe er et resultat af en struktur, man udmærket kan kalde for kunstig.

For jeg er da enig i, at den mest retfærdige turnering er en såkaldt 'lige-ud-turnering', der benyttes af alle de store ligaer. Det mest retfærdige er imidlertid ikke nødvendigvis det mest underholdende.

Med den kommende struktur får vi færre hold i Superligaen. Ligesom vi får færre af de helt store dramaer. Det kan ikke undgås.

Jeg ser ikke frem til nogen af delene og betragter derfor den kommende struktur i Superligaen som et ærgerligt og helt unødvendigt selvmål.

Hvis tingene ikke er i stykker, skal man lade være med at reparere dem.