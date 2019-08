For han er en af vor egne, en rigtig Brøndby-dreng…

Det stak jo helt af i et orgie af 'Jobbemania' i torsdagens Europa Cup-kamp. For hvem elsker ikke, når der kommer en teenager på banen og afgør en vigtig fodboldkamp?

Men Jesper 'Jobbe' Lindstrøm er ikke nogen almindelig ung fodboldmand. Det fandt vi ud af allerede i søndagens kamp mod OB, hvor han startede inde for første gang og scorede sit første mål for Brøndby.

Selv om det var Kamil Wilczeks to mål, der i den sidste ende skaffede Brøndby sejren over OB, så var det ubetinget Lindstrøms, der vakte størst glæde på tribunerne. Fordi det blev scoret af en fyr, der har spillet sig op gennem Brøndbys egen ungdomsafdeling.

Foto: Anders Kjærbye Vis mere Foto: Anders Kjærbye

Men skulle det nu være bedre end når polske Wilczek, svenske Hedlund eller for den sags skyld jyske Lasse Vigen scorer? Ja, det skulle det. Helt åbenlyst.

Der er ingen tvivl om, at den slags er kommet til at betyde ekstra meget i en verden, der ellers bliver mere og mere international. Og derfor gav det også så stort et ramaskrig, da det gik op for folk, at Brøndby stillede med 11 udenlandske spillere fra start i en kamp mod Hobro i december måned sidste år.

Som Ebbe Sand sagde det ved sin tiltrædelse som sportsdirektør en måneds tid senere: Det må aldrig ske igen. Nej, der skal nemlig være en ”Joel fra Albertslund” på holdet.

Men kan det ikke være lige meget? Hvis bare holdet spiller godt? Åbenbart ikke. Selvfølgelig hjælper det, ikke så lidt endda, at holdet klarer sig godt, og utilfredsheden i Brøndby havde næppe været lige så stor, hvis ikke Zornigers drenge havde præsteret så dårligt i den pågældende periode.

..Uanset hvor mange mål en mand som Kamil Wilczek måtte lave, så er han ikke vokset op på Vestegnen, og han har ikke spillet ungdomsfodbold i Brøndby Morten Bruun

Det var trods alt også et mandskab med en umiskendelig udenlandsk profil, der bragte Brøndby tilbage til dansk fodbolds top under samme Alexander Zornigers lederskab.

De udenlandske spillere i Brøndby - og i de andre danske klubber for den sags skyld – er på ingen måde upopulære. Det er der ingen tendenser til. Men uanset hvor mange mål en mand som Kamil Wilczek måtte lave, så er han ikke vokset op på Vestegnen. Og han har ikke spillet ungdomsfodbold i Brøndby. Han er måske nok Brøndby-spiller, men han er ikke en rigtig Brøndby-dreng. Ingen har referencer på Wilczeks barndom og ungdom.

Jeg skal forsøge at beskrive, hvad der er på spil, for i Aarhus, hvor jeg bor, mistede vi jo Jens Stage i sommerens løb. Og når jeg med overlæg skriver ”vi”, så er det ikke et udtryk for, at jeg holder med AGF. Jeg holder selvfølgelig med Silkeborg.

Men der ud over er jeg på 13. sæson ungdomstræner i den aarhusianske forstadsklub IF Lyseng. Og her har Jens spillet. Jens Stage har desuden spillet i ASA og i Brabrand, inden han kom til AGF, så på den måde var han i høj grad hele byens dreng.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Der er rigtigt, rigtigt mange i det aarhusianske fodboldmiljø, der har spillet med eller spillet mod Jens Stage. Og endnu flere, der har set Jens Stage spille som U10, U14 eller U17 spiller. På det ene eller det andet lokale fodboldstadion.

På den måde følte vi, at han var vores. Vi havde alle sammen vores helt egen historie om og med Jens Stage.

For mit eget vedkommende var jeg i to år træner for andetholdet i den årgang i IF Lyseng, hvor Jens spillede på førsteholdet, ligesom han gik i samme gymnasieklasse som min søn. Eller som der var en, der meget rammende og sammenfattende sagde: 'Det, der er så godt med Jens, er, at han er født indenfor Ringgaden.'

Det vil med andre ord sige, at gutter som Jens Stage og Jesper Lindstrøm i årevis har bevæget sig rundt i præcis det miljø, som de fleste fodboldfans er rundet af. Det betyder, at vi føler, vi kender dem. Bare lidt. Vi identificerer os med dem og bliver lidt gladere, når det lige netop er dem, der lykkes.

...Hvis der er noget, som Danmark er, så er det et foreningsland, og det er præcis det, det gør ved os, når en af de lokale drenge har succes. Det forener os Morten Bruun

I forhold til Brøndbys ungdomsafdeling betyder det jo også alverden, at en gut som Jesper Lindstrøm får succes. Fordi der er så mange, der har været involveret i hans udvikling. Det giver folkene i Brøndby IFs amatørafdeling følelsen af, at deres arbejde nytter. At det bærer frugt.

Hvis der er noget, som Danmark er, så er det et foreningsland, og det er præcis det, det gør ved os, når en af de lokale drenge har succes. Det forener os.

Fordi vi kan vende os mod hinanden, når vi har jublet færdigt over det flotte mål mod OB, og fortælle hinanden om ”dengang min lillebror mødte Jobbe i en U8 kamp mod B70 ude i Taastrup.”

Den slags betyder stadig noget, selv i en professionel fodboldverden.