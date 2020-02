Onsdag aften sad der 1.621 tilskuere og så FC Nordsjælland udspille AC Horsens i Superligaen.

Ja, det var februar. Ja, det var en hverdagsaften. Ja, det var hundekoldt. Men det ændrer ikke på det paradoks, at ingen gider se på Danmarks mest attraktive fodboldhold.

Normalt følges sportslig succes og høje tilskuertal ad, men sådan er det ikke i Farum. Lige nu er FC Nordsjælland på vej til at kvalificere sig til sit fjerde slutspil i træk, og mere kan man dårligt forlange af en klub med et – efter danske forhold – beskedent lønniveau. Følg søndagens Superliga-kamp FCN-Sønderjyske her

Men der kommer stadig kun mange folk på Right To Dream Park, når FC København og Brøndby kommer på besøg med alle deres fans.

...Der er absolut ingen magi over at få besøg af FC Nordsjælland og de 8-10 tilhængere, der følger holdet på udebanerne i provinsen... Morten Bruun

På udebane er det lige så grelt. Der er absolut ingen magi over at få besøg af FC Nordsjælland og de otte til 10 tilhængere, der følger holdet på udebanerne i provinsen. Selv om Mikkel Damsgaard og co. spiller besnærende fodbold og scorer masser af mål.

Selvfølgelig kom der mange, da FC Nordsjælland vandt Superligaen i 2011/12, men på den lange bane udeblev mesterskabseffekten totalt. Et par sæsoner senere var alt ved det gamle. Tomme tribuner.

Det er rimeligt at sige, at Farum med sine 20.000 indbyggere er en relativt lille by, der ligger i et område uden de store fodboldtraditioner. Men det er lige så fair at tilføje, at der er et ganske stort opland nord og vest for byen.

FC Nordsjælland har bestemt også gjort meget for at få folk på stadion, således er det en stående vittighed i lokalområdet, at hvis du ikke kan komme gratis ind på Right To Dream Park, så er det, fordi du ingen venner har. Det er nemt, billigt (gratis) og bekvemt at tage til fodbold på det funktionelle Farum Park med de fine faciliteter. Men alligevel bliver folk væk.

FC Nordsjællands engelske direktør, Tom Vernon, der var med til at overtage klubben i 2015 Foto: Anne Bæk Vis mere FC Nordsjællands engelske direktør, Tom Vernon, der var med til at overtage klubben i 2015 Foto: Anne Bæk

FC Nordsjælland forandrede sig, da englænderen Tom Vernon købte klubben af Allan Pedersen i 2016. Ikke sådan, at klubbens værdisæt blev ændret drastisk, for det har altid været præget af ordentlighed, fokus på det hele menneske og stor tålmodighed med egne talenter.

Men under Tom Vernon blev profilen skærpet. FC Nordsjælland skulle være klubben, hvor drømme blev til virkelighed. I alle tilfælde på det individuelle plan. Det var spillernes drømme, det handlede om. Ikke tilhængernes.

Det har også vist sig, at FC Nordsjælland har en sjælden evne til at udvikle fodboldtalenter, som kan sælges videre med stor profit. Bare tænk på navne som Marcus Ingvartsen, Emiliano Marcondes, Andreas Maxsø, Mathias Jensen, Victor Nelsson, Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard.

De har alle spillet ungdomsfodbold i FC Nordsjælland og er det, enhver klub ville kalde 'en god historie for klubben'. Men den slags spillere når aldrig at blive ikoner. Ikke i Farum, i alle tilfælde.

...der er ingen, der identificerer sig med en klub, hvor alle er på gennemrejse. For aldrig så snart har man fået trykt Damsgaard på sin fodboldtrøje, før han spiller i Sampdoria... Morten Bruun

Faktisk er den slags succeshistorier på paradoksal vis den væsentligste årsag til, at FC Nordsjælland har så få tilskuere. For der er ingen, der identificerer sig med en klub, hvor alle er på gennemrejse.

For aldrig så snart har man fået trykt Damsgaard på sin fodboldtrøje, før han spiller i Sampdoria. Alle er på vej videre.

Den afrikanske del af Tom Vernons Right to Dream-projekt er en del af samme problem. For det er endnu sværere for tilhængerne at forholde sig til de unge fodboldspillere fra Accra, der tydeligvis anser opholdet i Danmark som et springbræt.

I opgøret mod AC Horsens var der fem ghanesere og en ivorianer i FCN-truppen, og den anden dag kunne klubbens cheftræner, Flemming Pedersen, fortælle, at der snart kommer endnu en ghaneser, som 'ikke bare er god, men som er rigtig god'.

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

Jamen, kan det ikke være lige meget, om der kommer 2.500 eller 5.000 tilskuere til FC Nordsjællands kampe? Jo, i forhold til projektets økonomiske bæredygtighed er det ikke væsentligt med store entréindtægter.

Ikke så længe klubben kan blive ved med at sælge spillere med samme frekvens og til samme priser som i de senere år.

Men FCN risikerer bare at blive en hybrid i dansk fodbold. En sympatisk klub med et flot stadion og et attraktivt fodboldhold. Men også en klub, som ingen interesserer sig for. Efter 21 spillerunder har FCN samlet næstfærrest tilskuere på hjemmebane af samtlige 14 hold i Superligaen.

Det er faktisk helt vildt, når man tænker på, hvor godt de spiller.