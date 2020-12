Frederik Tingagers frustrerede reaktion fortalte hele historien.

Der var spillet godt en time af kampen mellem FC Nordsjælland og AGF, da den store midtstopper gik amok på sin målmand.

Forud var gået et kæmpedrop af AGF's polske målmand, Kamil Grabara, der var så længe om at håndtere en uskyldig tilbagelægning fra netop Tingager, at FCN's Isaac Atanga overrumplede ham og tacklede bolden i mål til 3-1.

Få minutter senere skabte Grabara nok en farlig situation ved helt upresset at sende en håbløs aflevering lige i fødderne på en modstander. Det var derfor, Frederik Tingager med en rasende attitude vendte sig mod sin målmand: 'Nu kommer du f..... i gang!'

AGF forsvarede hårdnakket Eskelinens præstationer, men vi andre var ikke imponerede. Han skabte ikke tryghed Morten Bruun

I en verden, hvor fodboldspillere og -trænere er alt for gode til at spille det diplomatiske spil, har vi brug for den slags spontanitet. AGF's træner, David Nielsen, nedtonede selvfølgelig brøleren efter kampen, som han skulle.

Atanga er en hurtig spiller, og den slags. Men sådan kan en ærgerrig fodboldspiller ikke agere i kampens hede. Ikke når han oplever, at en holdkammerat laver store fejl den ene gang efter den anden.

Lad os spole filmen små to år tilbage. Til januar 2019. Her blev Kamil Grabara hentet ind på en lejeaftale fra Liverpool af den indlysende årsag, at AGF ikke længere stolede på den flyvske Oscar Whalley.

Grabara overtog målmandsposten øjeblikkeligt og stod godt i 15 ud af 16 kampe i foråret. Han blev kort fortalt et hit.

William Eskelinen (th.) i aktion mod Randers tilbage i september måned Foto: Henning Bagger Vis mere William Eskelinen (th.) i aktion mod Randers tilbage i september måned Foto: Henning Bagger

Desværre for AGF rejste Grabara tilbage til Liverpool, hvorefter den høje svensker William Eskelinen blev hentet ind. Eskelinen blev af den daværende sportschef, Peter Christiansen, beskrevet som et rigtig 'vinderskalle' – med et udtryk lånt fra Eskelinens modersmål.

Den unge Eskelinen fik en vanskelig start, og da han blev ramt af en skade, var AGF ikke sen til at hente Aleksandar Jovanovic tilbage på leje. Jovanovic var AGF en udmærket målmand i to sæsoner fra 2016 til 2018.

Det blev dog ikke noget godt gensyn med den serbiske målmand. Der opstod rygter om dårlig opførsel på træningsbanen, og hvor om alting var, genvandt Eskelinen hurtigt sin plads i målet. Den bevarede han i resten af sæsonen.

Det er ikke rimeligt at skrive, at AGF vandt bronze på trods af Eskelinen. Men det var søreme heller ikke på grund af ham. AGF forsvarede hårdnakket hans præstationer, men vi andre var ikke imponerede. Han skabte ingen tryghed.

...fodbold er ikke håndbold. En dygtig målmand skaber tryghed, forhindrer farlige situationer i at opstå, og han gør sin bagkæde bedre... Morten Bruun

Det gjorde Eskelinen heller ikke i den nye sæson, og kort før transfervinduets lukning hentede AGF så Kamil Grabara tilbage. Godt nok ledsaget af en besynderlig retorik, der lagde op til en hård konkurrence mellem ham og Eskelinen.

Vi andre vidste bedre, for selvfølgelig var Grabara ikke hentet ind som reserve. Eskelinen røg på bænken og var endda helt ude af truppen ved en enkelt lejlighed. Svenskeren vogtede end ikke målet, da AGF møde Kolding i pokalen for tre uger siden. Det gjorde Grabara.

Ja, det skal jeg ellers love for. I løbet af få minutter var AGF nede med 0-2. Ved det ene mål kunne Grabara have gjort det bedre. Ved det andet fejlede han fuldkommen. I sidste ende vandt AGF opgøret efter straffesparkskonkurrence, men nu kunne den snigende skepsis omkring Grabare ikke længere skjules. Var han ikke meget bedre sidst, han var her?

Jo, han var da så. Polakken var langt bedre i foråret 2019, end han har været i denne sæson. Han har ikke skabt større tryghed end Eskelinen, og det er jo det, det handler om med målmænd. Det er lige meget, om de har en redningsprocent på 82 procent eller 95 procent.

Grabara i aktion for AGF. Foto: Henning Bagger Vis mere Grabara i aktion for AGF. Foto: Henning Bagger

Fodbold er ikke håndbold. En dygtig målmand skaber tryghed, han forhindrer farlige situationer i at opstå, og han gør sin bagkæde bedre. Fordi de ved, de kan stole på ham. Den slags kan ikke sættes på formel. Men det kan aflæses.

Blandt andet på medspillernes reaktioner. Som tilfældet var med Tingager i søndags. Alle fodboldspillere tilgiver en stabil medspiller at lave en enkelt brøler, men det er en anden sag, når kollegerne kikser gentagne gange og spreder usikkerhed og koster point.

Det er det, der er historien om Kamil Grabara. AGF's træner, David Nielsen, skal tage en stor beslutning, når han vælger målmand til kampen mod Brøndby i morgen. Skal det være Grabara eller Eskelinen?

Min påstand er, at hans forsvarsspillere ikke stoler på nogen af dem.