Det var en af mine bedste stadionoplevelser i de senere år.

11.645 tilskuere var på plads på stadion i Aalborg, da nordjyderne 1. september sidste år besejrede FC København med 1-0 i en kamp, der understregede hele det enorme potentiale, der er omkring det, som AaB selv kalder for 'hele Nordjyllands hold'.

Det emmede bare af fodbold den dag!

Tre spillerunder senere havde AaB tabt tre gange og var sunket tilbage i den ligegyldighed, der har været klubbens lod siden The Double i 2013/14 og den efterfølgende europæiske kampagne.

Det er nu seks år siden, at AaB har vundet noget som helst.

I onsdags var chancen der ellers i pokalfinalen mod Sønderjyske, men den blev tabt 0-2 efter en slap indsats. Jamen, for s…. da.

Jeg har altid elsket at være til fodbold på det, der i dag hedder Aalborg Portland Park. Som spiller, som træner, som tilskuer og som kommentator.

Turen ind fra motorvejen, forbi kunstmuseet Kunsten, videre ned gennem de mondæne villakvarterer i Hasseris, inden man drejer til venstre ad Annebergvej og dykker ned til det perfekt dimensionerede stadion.

Et rigtigt bystadion, med tætte tribuner og lukkede hjørner. Og det eneste sted i verden, hvor fansene hylder byens postnummer. 9000 Aalborg. Vi siger 9000 Aalborg.

Bortset fra FC København og Brøndby er AaB den klub i Danmark med flest mesterskaber i nyere tid. AaB har vundet Superligaen fire gange. I 1995, i 1999, i 2008 og 2014.

Men lige nu ser det desværre ud til, at der går 100 år, før klubben vinder igen. I hvert fald har de seneste fem sæsoner været en ørkenvandring. Jo, de har.

For en klub som AaB skal ikke fejre, at den ved et par lejligheder med nød og næppe har knebet sig ind i mesterskabsslutspillet.

En klub som AaB skal ikke fejre, at den har været tæt på vinde pokalturneringen. Og den skal slet ikke fejre, at den ikke har spillet europæisk fodbold i fem år.

Der var engang, hvor klubber som Sampdoria, Manchester City og Deportivo de La Coruña fik klø, når de besøgte den by, aalborgenserne med stor selvfølelse kalder for Nordens Paris.

Vi fejrer bestemt heller ikke os selv, vil folk fra AaB nok indvende. Nej, måske ikke. Men det virker nogle gange, som om I stiller jer tilfredse med jeres nuværende status.

Og så er vi derhenne, hvor AaB beder om at blive bedømt på niveau med Randers, Horsens og Esbjerg. Og så er AaB ikke længere AaB. I hvert fald ikke det AaB, jeg altid har holdt så meget af.

AaB skal være en storklub. Aalborg er landets fjerdestørste by og den enerådende fodboldklub i en region med 600.000 mennesker.

AaB har en stolt historie, et fantastisk træningsanlæg, et fedt stadion, ligesom klubben altid har været dygtige til at udvikle talenter.

Måske er det her, at hunden ligger begravet. For AaB elsker deres egne. Hver eneste gang, AaB udtager en trup, skal vi læse om, hvor mange egenudviklede spillere, der er med, og hver eneste gang, AaB får en chance for at hente en tidligere AaB-spiller tilbage, så gør man det.

Den næste bliver sikkert Nicolaj Thomsen fra FCK. Og hvad gjorde AaB, da man for nyligt fyrede to assistenttrænere med en lang tid i AaB bag sig? Man hentede to tidligere spillere ind med en endnu længere fortid i AaB.

Jeg siger ikke, at det nuværende træner-team er problemet. Jeg siger bare, at de seneste tre mesterskaber blev vundet med en træner udefra. Hans Backe, Erik Hamrén og Kent Nielsen.

Derfor var det også en glæde for mig, da AaB offentliggjorde navnet på deres nye sportschef. For han hedder Inge André Olsen, og han kommer ikke fra Aalborg. Han kommer fra Norge og kan måske blive det udefra kommende blik på AaB, som klubben efter min mening savner.

For det kan ikke nytte noget, at AaB år efter år skal tælle 20, 30, ja nogle gange 40 point op til det danske mesterhold. I skrivende stund er der 31 point op til FC Midtjylland, og lige nu ser det ud til, at AaB er på vej mod den fjerde sæson i træk med flere tabte kampe end vundne.

Det er ikke den nordjyske fodboldstolthed værdigt, og på den måde bliver AaB ligegyldige.