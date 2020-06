Så er Morten Bruun endnu engang klar med ugens barometer.

De pæne ord går i denne omgang til en cheftræner i Esbjerg, der både før, under og efter kampen mod Horsens udviste et kæmpe overskud, på trods af at klubben er maksimalt presset.

Ovre i den mindre heldige afdeling får to Esbjerg-spillere til gengæld på puklen for at glemme noget af det allerførste, de lærte som fodboldspillere.

Du får Bruuns barometer her:

Troels Bechs overskud

For tre uger siden var Troels Bech på besøg i min have for at optage et afsnit af sin podcast ”Bech bag bolden”. Han virkede som en mand, der trivedes uden fodboldens konstante pres.

Næste gang jeg så ham, var i tirsdags i Horsens. Nu var Bech pludselig cheftræner for et af Superligaens mest pressede hold, nemlig Esbjerg, der kæmper en desperat kamp for at undgå nedrykning.

Men hvis den slags tyngede Esbjergs nye træner, så skjulte han det godt, for sjældent har jeg oplevet en mand med større overskud i en presset situation. Både før, under og efter kampen. Og vel at mærke også, da Esbjerg var bagud med 1-2. Hvis jeg var spiller i Esbjerg og oplevede min træner agere på den måde, så ville jeg tænke, at ”det skal sgu nok gå, det her.”

Spil, til dommeren fløjter!

Det er sjældent, at der bliver lavet mål i Superligaen, uden at modstanderne forsøger at forhindre det. Men det var præcis det, der skete i Horsens forleden, da Michael Lumb udlignede til 1-1 for Horsens i kampen mod Esbjerg.

Inde på målstregen stod både Vito Mannone og Søren Reese og stak hver deres ligegyldige ben ud i et ugideligt forsøg på at blokere bolden. De havde nemlig begge to vinket bolden ude!

Det havde linjedommeren bare ikke, og den vurdering bakkede dommer Morten Krogh op om. Så han anerkendte målet, mens Mannone og Reese måtte konstatere, at de havde glemt noget af det allerførste, de lærte som fodboldspillere; spil, til dommeren fløjter!