Så giver B.T. Sportens klummeskribent, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der roser til en målmand ovre på Heden, der bare bliver bedre og bedre med alderen.

Og ovre i den mere triste afdeling er der nogle brasilianere på selvsamme jyske hede, der simpelthen sjasker med samba-bolden.

Det er atter engang blevet tid til Bruuns barometer.

Den gyldne målmand

FC Midtjyllands målmand Jesper Hansen vil aldrig huske 2019 som et godt år. For her døde hans lillebror i en tragisk trafikulykke. Men Jesper Hansens måde at tackle den ubærlige situation på har været beundringsværdig.

Kort tid efter tragedien blev Hansen den store helt med to straffesparksredninger i pokalfinalen mod Brøndby, og for et par dage siden blev han en suveræn vinder af Det Gyldne Bur, prisen som årets bedste målmand i dansk klubfodbold.

Den 34–årige Jesper Hansen har i 2019 leveret et nyt bevis på, at målmænd ofte bliver bedre med alderen, for han har krydret sin stoiske ro og sikre udstråling med adskillige klasseredninger, når det var nødvendigt.

Samba-sjask

Det er da godt, FC Midtjylland har Evander. For de øvrige to spillere i klubbens brasilianske satsning er da faldet fuldstændigt igennem. Både Junior Brumado og Paulinho er hentet til dansk fodbold for beløb, der angiveligt gør dem til to af Superligaens dyreste spillere, og det har de mildest talt ikke kunnet leve op til.

Angriberen Junior Brumado har spillet over 1.000 minutter for FCM uden at score, og efterhånden er folk på tribunerne på MCH Arena begyndt at sukke, når han igen-igen bliver sendt på banen. Venstre back Paulinho er såmænd bare blevet overhalet af den 18-årige Nicholas Dyhr, og når Marc Dal Hende bliver klar igen, er brasilianeren vel tredjevalg.

Vi hører meget om, hvor dygtige Brumado og Paulinho er til træning. Men det ville nu også være rart at få det at se i kampene.