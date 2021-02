Hvad VAR det egentlig, der gik galt?

Da de sad og slumrede foran skærmene ude i VAR-vognen i kampen mellem FCK og Sønderjyske?

Og kan det virkelig være rigtigt, at en ung AGF'er er det nye bud på en fremtidens Martin Laursen?

Du får Bruuns barometer her:

VARs sorte mandag

Det var en sort mandag i Parken for det videodommer-system, der er blevet indført i dansk fodbold i denne sæson. Dommer Sandi Putros dømte hele tre straffespark i kampen mellem FC København og Sønderjyske og blev ikke korrigeret fra VAR-vognen i nogen af tilfældene.

Det er al ære værd, at Michael Johansen, der er ansvarlig for implementeringen af VAR i dansk fodbold, dagen efter gik ud med meldingen om, at ingen af straffesparkene burde være blevet dømt. Dejligt med åbenhed og erkendelse. Men det ændrer jo ikke på, hvor skidt det var.

VAR har fået kritik for at være for tidskrævende, men nu må systemet ikke blive bange for sin egen skygge. Det er VAR-vognens ansvar, at de tvivlsomme situationer bliver kigget grundigt igennem. Hvis vi kan stå tilbage med en videoovervåget kamp med hele tre forkert dømte straffespark, kan det hele jo være ligemeget.

Benhårde Hausner

AGFs Sebastian Hausner er på vej mod det store gennembrud. Den 20-årige midterforsvarer fik debut for AGF i Superligaen for to år siden, og nu synes han for alvor at være moden til en hovedrolle.

Han har haft en tendens til at ville for meget i kampene – der har været flere kostbare brølere og et par unødvendige røde kort – men kan han spille som mod OB søndag aften, ender han i Premier League. Med sin kombination af stor styrke i luften, benhård nærkampstyrke og ekstrem fart minder Hausner mig meget om min gamle holdkammerat Martin Laursen, der havde samme kompetencer.

I Superligaen går OBs Michael Hyldegaard for at være en af de absolut hurtigste spillere, men ham løb Hausner op med største selvfølgelighed, da de stod i en en mod en-duel i kampens slutfase.