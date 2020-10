Svensk konge indtog Parken, og et kronjysk hold blev snydt!

En midtbanespiller viste lige præcis, hvordan man griber taktstokken og indtager lederrollen, selv om man er langt fra topformen.

Og så viste nogle dommere i Farum, hvordan man lige præcis ikke skal bruge et meget omdiskuteret video-system.

Du får Bruuns barometer her:

Majestætisk debut

Sikken debut til AaB's Oscar Hiljemark i Parken. Den svenske midtbanespiller nåede lige at spille en halvleg i en intern testkamp, inden han blev smidt på banen fra start i AaB's svære udekamp mod FC København. Så han må formodes at befinde sig et stykke fra sin topform.

Hvis det er tilfældet, så har AaB meget at glæde sig til. Den tidligere svenske landsholdsspiller stred sig igennem 87 minutter, inden han blev taget ud. Jeg elsker den slags. 'Nu er jeg kommet. Jeg er god. Jeg vil spille'. Ikke noget med en masse forbehold.

Da jeg så, hvordan Hiljemark gik ind på AaB's hold og indtog lederrollen med det samme, kunne jeg ikke lade være med at tænke tilbage på en anden skandinavisk profil, der gik ind og bestemte det hele på nordjydernes midtbane fra dag ét. Det var Ståle Solbakken.

Randers blev snydt

Hold nu k…, hvor var jeg harm på Randers’ vegne mandag aften. 10 minutter før tid får Randers underkendt et helt legitimt mål, hvorefter FC Nordsjælland fem minutter senere scorer sejrsmålet til 1-0.

Det er den slags situationer, vi hele tiden får at vide, at vi IKKE komme til at opleve med VAR. Men så må vi også forlange, at de mennesker, der skal håndtere systemet, er i stand til det. Med VAR i baghånden skal dommertrioen lige netop ikke afbryde spillet, når de ser en mulig offside. De skal lade spillet køre og lade VAR tage beslutningen bagefter.

Så kan det jo ikke nytte noget, at dommertrioen på stadion i Farum skynder sig at afbryde spillet og dømme offside i det sekund, Randers scorer. For Bassala Sambou var IKKE offside. Det viste de tv-billeder, som VAR var afskåret fra at bruge. Fordi der blev taget en overilet og forkert beslutning af de mennesker, der mere end nogen andre skulle være dem, der profiterede af VAR.