Forvandlede vikinger og en krampagtig gul fare.

Vi hopper en tur ned i bunden af Superligaen, hvor to pressede hold viste meget forskellige takter i forårspremieren.

Førstnævnte vikinger spillede lige pludselig resolut fodbold og virkede nærmest som forvandlede. Og sidstnævnte viste, at de nok savner Bo Henriksen, og at de i øvrigt stensikkert kommer til at spille fodbold i den næstbedste række i næste sæson.

Du får Bruuns barometer her:

Forvandlede Lyngby

Lyngby var den store vinder i Superligaens forårspremiere. Jo, jo, der var andre hold, der vandt, men ingen gjorde det for første gang. De til lejligheden rødklæde Lyngby-spillere jublede da også som besatte efter kampen, og det havde de god grund til efter 1-0 sejren i Odense. For det var Lyngby i en helt anden udgave end i efteråret, vi oplevede.

Det var et determineret og beslutsomt hold, som var i stand til at kæmpe sig igennem de svære perioder og i stand til at slå til, da chancen bød sig. I efteråret væltede målene ind, når Lyngby blev den mindste smule presset.

Inden kampen talte den nye cheftræner, Carit Falch, meget om den forandrede stemning i truppen, og hans ord fik vægt efter de 90 minutter mod OB. Lyngby optrådte ganske enkelt som et forvandlet hold.

Forkrampede Horsens

Hvad er der dog galt med AC Horsens? Hvis man inden forårspremieren mod Randers havde glædet sig til at se et bundhold med fornyet energi, så tog man grueligt fejl. For sikke dog en sørgelig indsats i det indiskutable nederlag på 0-3.

Horsens havde næppe en farlig afslutning gennem hele kampen og fremstod som et forkrampet hold, mens den nye cheftræner, Jens Berthel Askou, fortvivlet forsøgte at opildne spillerne fra sin uriaspost på sidelinjen.

Hvad er der dog sket med spillere som Alexander Ludwig og Bjarke Jacobsen? Kan de kun fungere med Bo Henriksen som træner? Sjældent har jeg set så mismodig en indsats af et hold med kniven for struben. AC Horsens lignede en sikker nedrykker efter efterårets kampe, men det gør de ikke længere. Nu ligner de en STENSIKKER nedrykker.