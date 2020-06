Så giver Morten Bruun sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang lægger vi hårdt ud med kritikken, og den går til en svensker, som står på mål for AGF. For kommer han ud af målet, eller bliver han bare inde?

De pæne ord går i denne uge til et evighedstalent, der startede i Brøndby, inden han røg videre til Inter, og som nu - efter mange nedture - er landet i AaB, hvor han pludselig stråler på midtbanen, bærer anførerbindet og bare beriger ligaen.

Du får Bruuns barometer her:

Eskelinens usikkerhed

På et ellers meget vel fungerende AGF-hold må målmandsposten efterhånden give anledning til bekymring. For den flagrende William Eskelinen bliver ved med at være flagrende. Den høje svensker fik en blandet start i AGF i sommer, siden højnede han sit niveau, men i kampene efter coronakrisen har han virket meget usikker.

I onsdagens pokalsemifinale mod AaB var det også tydeligt, at hans usikkerhed har forplantet sig til de øvrige forsvarsspillere, som ganske enkelt ikke ved, hvor de har ham. Kommer han ud? Eller bliver han inde? Det er der tilsyneladende ingen, der aner.

Eskelinen har nu været i AGF i et år, men han har stadig ikke overbevist mig om, at han har klasse til AGF.

Patrick Olsens optur

Patrick Olsen? Han bliver aldrig til noget. Hvad vil AaB dog med ham?

Nogenlunde sådan var reaktionen, da AaB sidste sommer skrev kontrakt med evighedstalentet Patrick Olsen med de mange ungdomslandskampe og en fortid i selveste Inter. For hvad var det blevet til? En række mere eller mindre mislykkede ophold i Norge, Frankrig og Schweiz og så to nedrykninger med FC Helsingør.

Men sidste år er heldigvis længe siden for Patrick Olsen, som blev stamspiller i AaB fra det sekund, han satte sine ben i klubben, og har været en af de store berigelser i dette års Superliga. Senest blev hans status i AaB bekræftet, da han bar anførerbindet i en kamp mod Esbjerg. Og nu skal han også spille pokalfinale.