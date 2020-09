Så er det tid til ugens barometer fra Morten Bruun.

Vi lægger ud med de dårlige anmeldelser først, hvor en ung spiller fra en nordjysk klub fik en rædselsfuld debut, der formentlig kostede hans klub sejren.

Og i den anden ende af banen – i samme kamp – viste en målmand, hvordan man fejrer en redning, når man som alderspræsident i truppen atter engang må redde de yngre kræfter på holdet.

Du får barometeret her:

Tim Pricas håbløse debut

Tim Prica vil nok aldrig glemme sin første kamp for AaB. Den 18-årige svensker fik nøjagtigt 13 minutter på banen, hvilket meget godt symboliserede hans uheldige optræden.

Måske var den unge mand overtændt, for det virkede helt hovedløst, da han kastede sig og fældede Lyngbys Marcel Rømer bagfra uden chance for at nå bolden. Okay, det kunne måske forsvares at stoppe Lyngby i en omstilling, men da ikke med den slags midler.

Pricas udåd fik både konsekvenser for manden selv og for AaB, som mistede hele sit momentum på et tidspunkt, da Lyngby var presset helt tilbage. Som tilskuer til kampen sad jeg i hvert fald med den fornemmelse, at Tim Pricas røde kort kostede AaB sejren.

Thomas Mikkelsens jubel

Jeg elsker, når målmænd jubler over en vellykket redning. Det gjorde Lyngbys 37-årige keeper Thomas Mikkelsen i forrige søndags kamp mod AaB.

Da han landede på jorden efter med det yderste af fingerspidserne at have drejet en afslutning fra AaB's Kasper Kusk uden om målet, sprang han op og knyttede næverne foran sig i glæde over sin aktion. Det er dejligt at se den slags udtryk, og det var fuldt berettiget, for det var ikke første gang i den kamp, at Lyngbys alderspræsident reddede sine holdkammerater.

Mikkelsen stod en fremragende kamp, men redningen fra Kusk var prikken over '’et og udløste altså Superligaens bedste jubelscene i første spillerunde.