Så VAR det lige, at det desværre skete igen.

Dommerkendelser helt på månen, og så fik man ikke engang en ordentlig forklaring bagefter.

Og selvom man er forudindtaget, kan man jo godt give en Silkeborg-angriber lidt ros, efter at han er braget ind i den næstbedste række med seks basser på målkontoen.

Du får Bruuns ugentlige barometer her:

VARs sorte mandag, part II

Jeg må desværre gentage min overskrift fra sidste uge. For igen sad vi tv-seere måbende tilbage efter en Superliga-kamp, hvor VAR tog alle de forkerte overskrifter. Forrige mandag var det FC København-Sønderjyske, det drejede sig om. Denne gang var det Lyngby-FC København.

Først fik FCK annulleret et tilsyneladende legalt mål efter et VAR-check, og dernæst fik FCK tildelt et tvivlsomt straffespark. Efter kampen mod Sønderjyske fik vi klar besked af dommerformand Michael Johansen: Der var begået de og de fejl. Klasse.

Denne gang har vi mærkværdigvis intet hørt, for det kan umuligt være et udtryk for, at kendelserne var korrekte. Annulleringen af Victor Nelssons mål var helt på månen. Ja, jeg er også træt af at skrive om VAR, men systemet kommer for ofte i fokus af de forkerte årsager.

Hurra for Helenius

Ja, gu' er jeg da forudindtaget, men jeg vil mene, at Nicklas Helenius er den bedste signing, nogen dansk klub har gjort i transfervinduet. Med seks mål i sine tre første kampe for Silkeborg er Helenius braget ind på scenen i den klub, han havde så stor succes med i sæsonen 2016/17.

Måske skulle han hverken være taget til OB eller AGF, for her har det været småt med spilletid. Tingene er selvfølgelig lettere i 1. division end i Superligaen, men man laver altså ikke bare lige seks mål i en håndevending. Som Helenius har gjort.

Senest brillerede han med begge mål i topopgøret mod Esbjerg, som Silkeborg vandt 2-1, og dermed spillede de sig helt ind i oprykningsstriden. AGF kan til gengæld godt komme til at savne en indhopper af Helenius' kaliber i forårets kampe.