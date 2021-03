Et vaskeægte hattrick.

Og en ung forsvarsspiller i kæmpe nedtur.

Det er emnerne i denne uge, hvor en Brøndby-spiller får roser for at have lavet et yderst sjældent fodboldfænomen, og hvor en Lyngby-stopper får på puklen, fordi han ligner en mand, der får det rigtig svært hos sin kommende arbejdsgiver i Tyskland.

Du får Bruuns barometer her:

Uhres vaskeægte hattrick

Lige så længe jeg kan huske, har jeg hørt tale om et »vaskeægte hattrick«. Altid med netop denne tilføjelse: vaskeægte. I søndags fik jeg så lov at opleve et som en af de privilegerede få, der havde adgang til kampen mellem OB og Brøndby. Det var Brøndbys Michael Uhre, der stod for den sjældne præstation.

Et almindeligt hattrick er jo »bare« tre mål i den samme kamp, men et vaskeægte hattrick er tre mål i samme halvleg, uden at nogen andre scorer ind imellem. Og så skal de tre mål tilmed fordeles sådan, at et af dem skal scores med højre fod, et med venstre og et med hovedet.

Der er ikke et af disse kriterier, Uhres hattrick ikke levede op til. Den slags oplever man kun en gang hvert tiende år.

Winthers nedtur

Jeg kan godt blive temmelig nervøs for Frederik Winthers fremtid. Lyngby-spilleren er allerede solgt til den tyske Bundesliga-klub Augsburg, men hvordan skal han kunne gøre sig gældende dér, når han ikke engang kan få spilletid på et bundhold i Superligaen?

I øjeblikket er Frederik Winther på leje i Lyngby, men til sommer skal han efter planen starte i tysk fodbold. Det er noget af en nedtur for Winther, der op til sæsonen blev valgt ind i Lyngbys anførergruppe og udråbt til den store styrmand i forsvaret. Nu er han i bedste fald på bænken.

Det er et sløjt udgangspunkt for Winther, inden han starter i Augsburg, for selvfølgelig følger tyskerne med i, hvordan det går deres kommende spiller. Og de vil med rette undre sig over, hvad der dog er sket med den spiller, de angiveligt betalte mere end 10 millioner kroner for.