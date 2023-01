Lyt til artiklen

Mange medier jagtede navnet på Brøndbys nye træner, men hos TV 2 gik Morten Bruun rundt med den viden.

Den populære ekspert kunne dog ikke fortælle kollegerne, at det blev Jesper Sørensen, eftersom han og Sørensen er private venner, og de havde talt om det store jobskifte i al fortrolighed.

Ærligt tonede Bruun rent flag – efter offentliggørelsen – og forklarede i en klumme hos TV 2, at hans ekspertrolle blev dilemmafyldt.

»Det er svært, og derfor undlader jeg som hovedregel at skaffe mig nye venner i fodboldkredse. Jeg vil ikke være venner med Simon Kjær og Kasper Schmeichel, når jeg skal bedømme dem og kritisere dem for deres indsats for det danske landshold. Det er ikke et godt udgangspunkt.«

På TV 2 stoler man meget på Morten Bruuns dømmekraft.

»Jeg giver ham ret i, at det kan sætte dem i et dilemma, men jeg er 100 procent overbevist om, at han har integritet nok til at sige, hvis han er den forkerte mand til en given opgave,« siger TV 2s sportschef Frederik Lauesen.

Han er glad for den klare varedeklaration.

»Det vil være utopisk, hvis man i fodbold kan være med i så mange år, uden at man har relationer på kryds og tværs. Der kan man få ting at vide, som man skal respektere, at man skal holde i et fortroligt rum. Det lever vi fint med, og det vigtigste er, at man varedeklarerer de forhold, man måtte have. Man skal ikke kunne beskyldes for at holde noget skjult.«

Kan man varedeklarere sig ud af alt?

»Nej, det mener jeg ikke, man kan. Når man laver journalistik, handler det om at være uafhængig. Derfor kommer man også til at lave nogle fravalg på trods af en varedeklarering,« siger han og giver eksemplet med værten Stine Bjerre Mortensen, der er partner med håndboldlandsholdets Casper U. Mortensen.

Han kalder hende en af de bedste håndboldværter, men her har TV 2 taget et aktivt valg om, at hun ikke må dække herrelandsholdet, når fløjen spiller med.

»Det må man fra sag til sag vurdere,« siger Lauesen.

»Hvis der kommer en situation, hvor Jesper Sørensen personligt skal vurderes, så tænker jeg ikke, at man vil bede Morten Bruun om at forholde sig til det, hvis man ved, at han muligvis har en viden, så han kommer til at fremstå som Komiske Ali.«

»Det er dejligt befriende, at han lægger kortene på bordet. Det havde jeg også forventet af en mand af hans format.«

Tænkt eksempel: Hvis Brøndby spiller sig i en europæisk turnering, som I har rettighederne til, er det så sådan, at du vil sige, at så kan Bruun ikke kommentere dem eller stå i studiet?

»Det mener jeg måske ikke, at et venskab kan sætte grænser for. Men det er også nyt for mig, det her.«

At nyheden om den nye Brøndby-træner blev tilbageholdt, ser Lauesen nu ikke noget problem i.

»Det synes jeg ikke er problematisk. Jeg er selv gode venner med Bo Henriksen, så jeg vidste også, hvad han skulle i Schweiz for nylig (hvor Henriksen fik trænerjob, red.). Jeg ville føle mig mere som et dårligt menneske, hvis jeg sagde det til journalister, der måtte interessere sig for det.«

»Så må journalisterne selv finde ud af det. Det er de ansatte til.«