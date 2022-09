Lyt til artiklen

Situationen i FC København har udviklet sig til en skandale.

Sådan lød den brutale dom fra den vikarierende anfører Nicolai Boilesen, der stod i spidsen for et ringe FCK-hold, der tabte 2-1 til OB i Odense.

»Det er svært at svare på, om det er problemer med selvtillid, tænding eller noget andet. Måske en blanding, det må hver mand kunne svare på selv, men en skandale, det er det i hvert fald,« sagde han efter lørdagens nederlag.

Det er femte gang, at FC København taber en Superligakamp ud af ni mulige i sæsonen, og dermed forlængede de regerende mestre mareridtsstarten.

»Lige nu gider jeg faktisk ikke at snakke om det ene, det andet og det tredje. Men folk skal hjem og se sig gevaldigt i spejlet og finde ud af at tage ansvar for egen præstation først og fremmest.«

»Det bundniveau, der bliver vist i perioder af kampe, i situationer af kampe, er så skræmmende lavt i mine øjne, at det ikke er værdigt for at spille i denne her klub,« fastslog den 30-årige forsvarsspiller.

FCK bragte sig ellers foran mod OB på trods af en dårlig indsats rent spillemæssigt.

I første halvleg fremtvang Viktor Claesson et OB-selvmål, men hjemmeholdet fik vendt opgøret til en sen 2-1 sejr. Begge scoringer kom efter graverende fejl i FCK-forsvaret.

»Hver mand, hver for sig må tage det ansvar på sig, kigge sig selv i spejlet og se på, om man har lyst til at være her, om man bidrager med det, man skal. Om man kvalitetsmæssigt bidrager, eller om … Vi skal kunne regne med hinanden,« lød dommen fra Boilesen og afslørede, at der blev sagt »ikke-børnevenlige ting« i omklædningsrummet.

FC Københavns skuffende stime – med nederlag i hveranden Superligakamp – har fået en del af holdets fans til at pege fingre af cheftræner Jess Thorup.

En del af fodboldens dynamikker, og da Nicolai Boilesen blev spurgt ind til, om spillertruppen har tillid til træneren, snakkede han en smule udenom spørgsmålet.

»Jeg gider ikke snakke om alle mulige andre mennesker. Jeg ved godt, at i fodbold…,« begyndte han.

»Det er svært at fyre et helt hold, i hvert fald midt i en sæson. Jeg ved godt, at pilen hurtigere peger på den mand, der står uden for kridtstregerne. Men som jeg lige har sagt, når man leverer sådan nogle ting inde på banen, så kan man snakke om nok så mange ting. Det er bare ren og skær mangel på kvalitet.«

Du var anfører i aften, du har været i klubben i mange år og er en kulturbærer. Er det den hårdeste tid, du har oplevet i FC København?

»Der var også en sæson, hvor vi blev nummer fire (2020/2021-sæsonen, red.). Det var heller ikke super sjovt, men som vi spiller på nuværende tidspunkt, så skal vi være glade for at blive nummer fire. Det ved jeg ikke. Det er altid svært. Man glemmer hurtigt, og lige nu står jeg med en lortefølelse, så hvis jeg skulle svare dig lige nu og her, så ville jeg svare ja.«

FC Københavns næste kamp er på onsdag i Champions League, hvor holdet møder Sevilla.