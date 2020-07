Det krævede blot ét point, men FC Midtjylland tog alle tre, da de torsdag aften besejrede FC København og sikrede sig det danske mesterskab for tredje gang i klubbens historie.

Efterfølgende var der gang i en guldfest af de helt store i Herning, hvor den ene af kampens målscorere fortæller, at de medfølgende drikkevarer har efterladt et lille aftryk.

»Man er da lidt ramt,« siger 22-årige Anders Dreyer til B.T. og fortæller, at FC Midtjylland-holdet havde erstattet formiddagstræningen med en brunch dagen derpå.

Torsdag aftens guldfest blev på grund af coronapandemien afholdt på MCH Arena med deltagelse fra både spillere, trænere og sponsorer, fortæller den offensive spiller.

Smilet er ikke til at tage fejl af. Med et smukt langskud har Anders Dreyer netop gjort det til 2-1, og guldet er sikret. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Smilet er ikke til at tage fejl af. Med et smukt langskud har Anders Dreyer netop gjort det til 2-1, og guldet er sikret. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi var oppe i en lounge, så det var super hyggeligt. Desværre var der ikke noget åbent i byen, ellers var vi nok havnet der,« siger Anders Dreyer og tilføjer:

»Det var nok det bedst mulige, man kunne få med de her forhold under coronaen. Så vi fik det fejret super godt.«

Efter torsdagens guldbrag kunne den 22-årige Dreyer ses bunde en øl gennem en ølbong. Ifølge FC Midtjylland-spilleren var det dog ikke aftenens eneste.

»Jeg tror, det blev til en del stykker. Jeg ved sgu ikke lige hvor mange. Det er der ikke tal på. Men en del blev det i hvert fald til,« lyder det grinende fra Anders Dreyer, der tilføjer, at festen fortsatte et godt stykke tid ud på natten:

Anders Dreyer tager sin første ølbong, efter mesterskabet blev endegyldigt sikret torsdag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Anders Dreyer tager sin første ølbong, efter mesterskabet blev endegyldigt sikret torsdag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg tror, nogen holdt længere ud end andre, men jeg tror, at jeg var hjemme omkring klokken tre i nat, så det var okay.«

»Jeg tror faktisk, at folk holdt sig meget godt. Der blev hældt nogle ølbongs indenbords, og der blev spillet noget beerpong og alt muligt, så det gik egentlig okay.«

22-årige Anders Dreyer, der kom til FC Midtjylland i januar fra Brighton, scorede under torsdagens guldbrag et vanvittigt langskudsmål i anden halvleg, da han bankede bolden op i krogen til 2-1 for FCM. Få minutter efter kunne han fejre et mesterskab, der tager prisen som det allerstørste øjeblik i karrieren.

»Det er helt klart nok den største oplevelse, jeg har haft. Det var også stort, da jeg lavede hattrick i Esbjerg, og vi rykkede op i Superligaen, men det her er noget helt andet. At vinde guld, det er sateme fedt,« siger danmarksmesteren.