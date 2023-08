'Lortekamp'

Hvidovres dygtige målmand, Filip Djukic, måtte kort før pausen i fredagens Superligakamp mod FC København spurte i omklædningsrummet – til medspillere, modstandere og tilskueres store overraskelse.

Der var simpelthen dømt 'brun kode' hos målmanden, der efter et par minutter i omklædningsrummet returnerede til banen – nu iført blå shorts.

»Jeg havde det dårligt, og jeg skulle på toilettet. Og når man skal på toilettet, så skal man jo. Det var en lortekamp,« grinte Hvidovre-keeperen.

ccc Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere ccc Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Du kunne ikke lige vente de to minutter på, at der var pause?

»Nej, jeg kunne ikke. I kender det nok selv. Når man skal, så skal man. Jeg skyndte mig ind – og mine holdledere tænkte, at jeg lige skulle gøres til grin mod min gamle klub – så de gav mig lyseblå shorts på efter.«

Han havde en meget kort ordudveksling med dommeren, inden han styrtede mod toilettet i det, der bedste kan beskrives som kapgang.

»Jeg sagde bare, jeg skulle på toilettet. 'Jeg kan ikke holde mig. Jeg bliver nødt til at smutte nu'. Jeg havde hørt, at Sergio Ramos også havde gjort det under en kamp, og så tænkte jeg 'nu prøver jeg bare'.«

Har dine holdkammerater drillet dig?

»Ja, de har selvfølgelig lavet lidt sjov med det. Sådan er det i et omklædningsrum. Vi må bare grine ad det.«

»FCK-fansene sang også om det, da jeg kom ud på banen igen. Det var nu meget sjovt. Det er sgu god lir. Jeg vidste godt, jeg ville ligne en klovn, når jeg kom tilbage i blå shorts.«

Filip Djukic og Hvidovre endte med at tabe opgøret med 0-2 – så ja, lortekamp.